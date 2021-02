Alejandra Rubio zanja la polémica con su tía, Carmen Borrego

24/07/2020 Alejandra Rubio, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



En uno de los momentos más delicados en la relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, y después de que la hija de Terelu confesase que apenas tiene relación con su tía desde que inició su carrera televisiva, hemos preguntado a la joven colaboradora si hay novedades en su enfrentamiento y qué le han parecido a su mediática familia las declaraciones que dio sobre la hermana de su madre en "Viva la vida".



- CHANCE: Has podido ver a tu madre hoy, has hablado con ella.



- ALEJANDRA: No.



- CH: ¿y con tu tía?



- ALEJANDRA: No voy a contestar a nada, de verdad.



- CH: Dijiste que por teléfono no ibas a hablar con ella, que preferías una conversación cara a cara. ¿Lo sigues manteniendo?



- ALEJANDRA: Ya lo dije todo. Lo siento pero es que no voy a decir nada, me voy a casa que tengo que cenar.



- CH: ¿En el programa llegarás a contar qué es lo que hico que vuestra relación cambiara o no lo vas a hacer público?



- ALEJANDRA: No voy a decir nada.



- CH: ¿Es una cosa que te quieres quedar para ti?



- ALEJANDRA: Sí.



- CH: Justo lo contrario que hace tu tía.



- ALEJANDRA: No voy a entrar, lo siento en el alma, de verdad, pero no voy a decir nada.



- CH: ¿Crees que alguna vez se recuperará la paz?



- ALEJANDRA: Lo siento, no voy a contestar, me da rabia, pero no quiero hablar de esto. Ya se ha acabado.



- CH: ¿lo das por zanjado?



- ALEJANDRA: Sí, ya está.



- CH: Tu madre te entiende, te apoya y te deja libertad para hacer lo que quieras.



- ALEJANDRA: No puedo. No quiero dar más pie a eso por eso no te quiero contestar.



- CH: ¿no te han dado ningún toque para no hablar?



- ALEJANDRA: Yo hago lo que creo que es lo mejor y ya está.



- CH: ¿y tu abuela cómo la ves, ya hemos visto la promo del programa?



- ALEJANDRA: Muy bien, muy ilusionada y yo me alegro muchísimo, esperemos que todo vaya bien con este nuevo programa.



- CH: ¿Con tu chico todo bien?



- ALEJANDRA: Fenomenal.