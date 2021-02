Aldrete cree que la obsesión del peruano Juan Reynoso mejoró al Cruz Azul

Adrián Aldrete de Cruz Azul toma un balón durante un partido. EFE/Miguel Sierra/Archivo

México, 11 feb (EFE).- El defensa del Cruz Azul Adrián Aldrete aseguró este jueves que la obsesión por corregir errores del entrenador peruano Juan Reynoso hizo que los celestes pasaran de dos derrotas en el Clausura 2021 a tres triunfos consecutivos.

"Juan no se espera a que pasen los días o vengan derrotas, en el momento que hay un error o algo que no le gusta, lo señala y trabaja para mejorarlo. Si tiene que parar el entrenamiento 10 veces, lo para. Son cosas que se te quedan y en el partido tienes otras idea" explicó en rueda de prensa.

Reynoso arribó al Cruz Azul para el Clausura 2021 en sustitución del uruguayo Robert Siboldi, quien renunció a la dirección técnica tras una humillante eliminación en la semifinales del Apertura 2020.

Aldrete, quien jugó con México la Copa América Chile 2015, reveló que Reynoso los obliga a poner "los pies en la tierra" a pesar de ganar, lo que les permite corregir los detalles que los han eliminado en las últimas fases finales.

"Hemos tenido muchos errores, es parte de, debemos aprender de todo. Tenemos buena autocrítica, sobre todo en la victorias porque es lo más complicado, cuando ganas dejas pasar el tiempo y no te das cuenta de pequeños detalles que te hacen pagar en instancias finales", comentó.

El defensa afirmó que otro de los puntos positivos de Reynoso es que es congruente y pone en la cancha a los que mejor trabajan durante la semana, lo que incrementa la competencia interna.

"Cruz Azul se encuentra en un momento de aprendizaje de lo que Juan quiere que hagamos en la cancha, estamos en un 50 por ciento de avance. No solo porque hayan llegado los resultado buenos quiere decir que ya estamos a tope ni que hayamos captado la idea de Juan, hay mucho trabajo por delante", expresó.

'La Máquina' será el primera rival de los Tigres UANL tras su participación en el Mundial de Clubes. El duelo, correspondiente a la sexta jornada del Clausura 2021, se disputará el miércoles 17 de febrero.

"Llegaremos bien en lo futbolístico a enfrentar a Tigres, tendremos buen tiempo para analizar al rival. Tigres es un equipo que te exige mucho, retiene bien el balón. Será importante para nosotros ver cómo estamos de forma defensiva y aprovechar los espacios que puedan dejar", finalizó.