Albert Ortega acaricia el top-20 en el supergigante

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- Albert Ortega fue el mejor español en la prueba de supergigante de los Mundiales de esquí alpino, disputada este jueves en la estación italiana de Cortina d'Ampezzo (Italia), con un gran vigésimo segundo puesto.

En una jornada desafortunada para Adur Etxezarreta, que no terminó el recorrido, Albert Ortega logró un meritorio vigésimo segundo puesto en el supergigante.

El catalán, de 22 años, se quedó a 2.07 segundos del ganador, el austriaco Vincent Kriechmayr.

Con un crono de 1:19.41, Vincent Kriechmayr logró el título mundial de supergigante por delante del alemán Romed Baumann (+0.07) y del francés Alexis Pinturault (+0.38), líder de la general de la Copa del Mundo.

Kriechmayr, el mejor de la temporada en la especialidad de supergigante, partía como favorito y no defraudó en Cortina d'Ampezzo. Con su primer título mundial mejoró la plata lograda en la cita mundialista de Are (Suecia) en 2019. Ese año, el austriaco consiguió también el bronce en descenso.