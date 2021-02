Snow, ice in U.S. Midatlantic area

Start: 11 Feb 2021 14:47 GMT

End: 11 Feb 2021 15:29 GMT

THURMONT, MARYLAND - Snow and ice blankets portions of the U.S. Midatlantic area.

Restrictions:

BROADCAST: ACCESS ALL

DIGITAL: ACCESS ALL

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Weather

Audio: Natural/English

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com