Xavi: "Va a ser un Mundial histórico"

Xavi Hernández, leyenda del Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd. EFE/organización del Mundial.

Redacción deportes, 10 feb (EFE).- Xavi Hernández, leyenda del Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd, aseguró que el Mundial de Catar 2022 "va a ser histórico" y que será una ventaja para los futbolistas disputarlo en el mes de diciembre y para los aficionados la corta distancia entre los estadios.

"Es un acierto el cambio del calendario. En este país si hay un hándicap es el calor y en verano sería muy difícil competir en estas condiciones, sobre todo también para los aficionados. Jugar en diciembre es una ventaja para el futbolista porque está en mejor forma. Los Mundiales históricamente han sido a final de temporada, y se llega cansado mental y físicamente. Se verá a los futbolistas en el mejor estado de forma posible y eso es una ventaja", valoró, en declaraciones facilitadas por la organización del Mundial.

Xavi también destacó las ventajas de las que disfrutarán los aficionados que acudan a ver el Mundial. "Catar es un país pequeño, de poca extensión, y el futbolista no va a tener que viajar. Estará siempre en el mismo hotel. Es una ventaja para el espectáculo y para el aficionado, que podrá ver dos partidos el mismo día. Se verá un Mundial histórico. No tengo ninguna duda de que la gente se va a sorprender muchísimo. Hay mucho prejuicio a esta cultura y este país", manifestó.

En los partidos del Mundial de Clubes ya se han visto aficionados en las gradas, un ejemplo de lo bien que se están haciendo las cosas en Catar, según Xavi.

"A pesar de la situación de la COVID-19, Catar está obrando bien. El país está bastante controlado, no tenemos exceso de casos y el fútbol está continuando. Es el mejor mensaje para la sociedad. En los últimos meses hemos tenido público en estadios. Es un mensaje mundial positivo, si se hacen las cosas bien y eres responsable, con todo controlado, saldremos de esta. Los países serios y responsables van a salir antes de esta situación", destacó.

Xavi, asimismo, mostró su deseo de que los aficionados regresen cuanto antes a los estadios para que el fútbol recupere su identidad.

"El fútbol es emoción, es pasión. En un partido sin público te falta lo mejor, que es la gente. Juegas para los aficionados. Un estadio vacío es triste. En medida de lo posible que vaya regresando gente a los estadios, volverá el fútbol bueno con más motivación de todos", dijo.