VÍDEO: El 90% de los consumidores españoles atribuye una mayor calidad a las marcas de fabricante frente a marca blanca

La marca de fabricante crece y mejora su cuota de mercado significativamente en un 2020, marcado por el coronavirus



El 90% de los consumidores españoles reconoce que las marcas de fabricante ofrecen una mayor calidad, frente al 9,3% que opta por las marcas blancas, lo que supone 9,5 veces más, según los datos del estudio 'Estudio de percepción de calidad de las Marcas de Fabricante en el consumidor, realizado por Promarca y Focus.



En concreto, el estudio muestra que el 83% de los compradores habituales de marca blanca otorgan un Índice de Preferencia por Calidad (IPQ) más alto a las de fabricante, ya que en todas las categorías analizadas, al menos un 70% de estos consumidores atribuyen una mayor calidad a las marcas líderes.



El socio consultor de estrategias de comunicación de Focus, José Miguel Alonso, ha señalado que respecto a la confianza, las marcas de fabricante cuentan con una "altísima confianza" y sobresalen de forma notable frente a la marca blanca, al obtener un índice de confianza por parte de los consumidores superior al 94 sobre 100. Una puntuación que contrasta con los 24,6 sobre 100 obtenidos por las marcas de distribuidor.



De esta forma, el Índice de Confianza de las marcas de fabricante se mantiene entre los 88 y los 99 puntos sobre 100 en todas ellas, mientras que las marcas blancas no llegan a los 40 en ninguna categoría.



El informe también muestra que la mayoría de consumidores considera que las marcas más vendidas, en todas las categorías, son de marca de fabricante, mientras que son minoría los que opinan que se venden más la marca blanca (entre el 7% y el 38%, según la categoría), y, de estos, un 71% atribuye mayor calidad a las marcas de fabricante, debido al 'driver' del precio. "A igualdad de condiciones, compraría marca de fabricante", ha recalcado Alonso.



CRECIMIENTO DE LA MARCA DE FABRICANTE EN LA PANDEMIA



Por su parte, el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, ha reiterado que "históricamente la marca de fabricante ha tenido la misión de competir en calidad e innovación". "Durante los años venideros trataremos de seguir innovando y ofreciendo la mejor calidad posible al mejor precio para cumplir con el consumidor", ha subrayado.



Larracoechea se ha congratulado de que los consumidores durante el confinamiento y la pandemia han confiado en la marca de firmas líderes."El crecimiento de la marca de fabricante durante 2020 ha sido superior al de la distribución y ha mejorado su cuota de mercado de forma significativa, justo lo contrario de lo que se esperaba. No solo pasó en el confinamiento, sino que en otoño se ha repetido y eso nos invita a preguntar si el consumidor en este contexto está reconociendo más los méritos de la marca de fabricante", ha explicado.



"Nos alegra mucho constatar que el consumidor siga reconociendo una mayor calidad a la marca de fabricante, que a su vez crea nueve veces más empleo directo que la marca de la distribución, 12 veces más valor añadido económico (VAE), exporta 11 veces más desde España e invierte siete veces más en I+D", ha recalcado.



LOS CONSUMIDORES DESTACAN LA CALIDAD DE DOS MARCAS DE MERCADONA



Por otro lado, dos marcas de Mercadona, Hacendado en pescado congelado y Bosque Verde en lavavajillas a mano, se han situado entre los 82 productos 'top' nombrados por los consumidores como de mayor calidad en el 'Estudio de percepción de calidad y confianza de las Marcas de Fabricante en el consumidor'.



"Es lógico que se cuelen dos marcas de Mercadona entre las más de 80 del estudio. Algunos años salen productos innovadores de marca blanca, muy pocas a lo largo de los años, por lo que no me extraña que estén dos de más de 80", ha reconocido Larracoechea, mientras que Alonso ha señalado que su presencia se debe también a la "mayor penetración" que tiene Mercadona en España, por lo que es "lógico" que tenga una mayor presencia en los hogares.



En concreto, se han seleccionado para este análisis un total de 20 categorías de productos pertenecientes a cuatro secciones (alimentación, bebidas, cuidado personal y droguería) del sector de gran consumo.



