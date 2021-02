Venezuela.- Venezuela pedirá ayuda a Colombia y a Interpol para investigar presunto ataque contra la Asamblea Nacional

06/02/2021 El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA



Duque asegura que "lo que hay en Venezuela es una narcodictadura"



La Asamblea Nacional de Venezuela ha informado este martes que pedirá apoyo tanto a Colombia como a la Interpol para investigar el presunto ataque frustrado contra la sede del Legislativo.



Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la Asamblea va a remitir a la Comisión Permanente de Política Interior una petición para que abra "una investigación inmediata y solicite la colaboración de los órganos del Poder Público, de los órganos de inteligencia del país".



Pero no solo de los órganos nacionales, sino que también "del Parlamento de Colombia y la Interpol, para que este crimen que hubiera podido costar la vida de cientos de venezolanos no quede impune y caiga todo el peso de la Ley sobre estos criminales", ha incidido.



Rodríguez, según informa la cadena nacional de televisión venezolana, ha recordado que supuestamente se pretendía colocar dos bombas en los pisos cinco y seis del Edificio de Pajaritos, así como el descubrimiento de una cámara de fotos digital con fotos de la mayoría de los diputados de la Asamblea.



Además, ha insistido en que el Congreso de Colombia debe investigar a Mariano José Dugarte, quien estaría supuestamente implicado en el plan de atacar el Parlamento. Según Rodríguez, Dugarte "está siendo escondido en las afueras de Bogotá".



También en referencia a Dugarte, se ha dirigido a los diputados del Congreso colombiano para asegurarles que "si llegara a ocurrir en suelo venezolano que se planifique una acción en contra del Parlamento de Colombia seríamos nosotros los primeros en levantar la voz y en investigar, porque somos ajenos a cualquier acción de asesinato, terrorismo y sicariato".



Durante la sesión de este martes, la Asamblea Nacional también ha aprobado dos exhortaciones, una al sistema judicial para que "actúe con severidad" contra quienes cometan graves delitos en contra de la Constitución y otra a los organismos de seguridad para que mantengan la investigación permanente.



"LO QUE HAY EN VENEZUELA ES UNA NARCODICTADURA"



Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha vuelto a reafirmar este martes que "lo que hay en Colombia es una narcodictadura", tras añadir que no reconoce a Maduro como presidente.



El líder ha insistido en que "es esa narcodictadura la que ha destruido la separación de poderes, la prensa libre, el aparato productivo y la que ha desencadenado esta gran crisis humanitaria", durante un evento, según recoge 'El Tiempo'.



Esto, además, ha provocado "la mayor crisis migratoria y humanitaria de nuestra historia en el continente", ya que "ya son más de 6 millones de hermanos venezolanos que han dejado su país producto de los estragos causados por una dictadura".