UE.- Bruselas cierra el caso contra Aspen Pharma al aceptar la farmacéutica rebajar precios de seis anticancerígenos

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado este miércoles el cierre de un expediente por abuso de posición dominante abierto contra la multinacional Aspen Pharma al aceptar la farmacéutica recortar un 73% de media el precio de seis medicamentos contra el cáncer y garantizar su suministro en la UE durante al menos cinco años.



El caso se remonta a 2017, cuando Bruselas abrió el caso por los precios excesivos que Aspen aplicaba en la Unión Europea a media docena de medicamentos anticancerígenos considerados "esenciales" y que ya no están protegidos por patente, por ejemplo los comercializados con las marcas Alkeran, Leukeran y Purinethol.



Según ha asegurado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de competencia, Margrethe Vestager, los recortes asumidos por la farmacéutica permitirán un ahorro de "decenas de millones de euros" a los sistemas sanitarios europeos y es un aviso para otras farmacéuticas con posiciones dominantes de que "deben renunciar a prácticas tarifarias abusivas para explotar" los sistemas de salud europeos.



Los medicamentos en cuestión se utilizan para el tratamiento de la leucemia y otros cánceres hematológicos y fueron adquiridos a otra empresa por Aspen en 2012, momento a partir del cual empezó a aumentar de forma progresiva los precios en todos los países europeos hasta llegar en algunos casos a un incremento del 300% respecto a los costes pertinentes, según Bruselas.



Durante su investigación de las prácticas de Aspen, el Ejecutivo comunitario no halló "ninguna razón legítima que justificara el nivel extremadamente alto" de los beneficios obtenidos por la multinacional, habida cuenta de que las patentes de los medicamentos en cuestión caducaron hace 50 años.



Vestager ha querido subrayar en una rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario tiene claro que no es su papel regular los precios, pero que en casos en los que las compañías "explotan la falta de competencia" entonces sí debe intervenir.



Las autoridades europeas de Competencia tuvieron en cuenta para actuar que los medicamentos no están protegidos por una patente desde hace 50 años, lo que supone que toda la inversión en I+D "ya ha sido completamente recuperada" y considera "claramente desproporcionados" los incrementos de precios.



Además, Aspen Pharma aprovechó que pacientes y médicos no disponían de medicamentos alternativos y que, cuando éstos intentaron oponerse a los incrementos, la farmacéutica amenazaba con eliminarlos de la lista de fármacos reembolsables e incluso se mostraba dispuesta a retirar su suministro.



Las correcciones aceptadas por la Comisión forman parte de las medidas propuestas el pasado verano por Aspen Pharma para evitar el expediente sancionador.



De este modo, la multinacional farmacéutica reducirá en toda Europa un 73% de media los precios de los seis medicamentos contra el cáncer incluidos en la investigación. Se establecerá de esta manera un precio máximo que Aspen podrá fijar durante los próximos diez años, a contar desde octubre de 2019



También garantizará el suministro de estos medicamentos durante los próximos cinco años. Durante los cinco siguientes, o bien continuará el suministro o bien podrá la autorización de venta de los fármacos a disposición de otros proveedores.