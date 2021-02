Thiem no da opción a Koepfer y avanza a tercera ronda

El austriaco Dominic Thiem (3) ofreció una clase magistral de tenis en su victoria sobre el alemán Dominik Koepfer por 6-4, 6-0 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia. EFE/EPA/DEAN LEWINS

Melbourne (Australia), 10 feb (EFE).- El austriaco Dominic Thiem (3) ofreció una clase magistral de tenis en su victoria sobre el alemán Dominik Koepfer por 6-4, 6-0 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia.

El vigente finalista, quien dejó por el camino al español Rafael Nadal (2) en los cuartos de final de la edición pasada, podría enfrentarse en la siguiente ronda al australiano Nick Kyrgios en el caso de que este derrote en su partido al francés Ugo Humbert (29).

El austriaco no dio opción a su rival, después de que el kazajo Michail Kukushkin estuviera a punto de robarle el primer set en su estreno, y ofreció un recital en un partido en el que sumó siete servicios directos, 34 golpes ganadores y 21 errores no forzados, además de preservar todos sus juegos al saque.

El intenso calor, que superó los treinta grados, no inmutó lo más mínimo a un jugador con una de las mejores condiciones físicas del circuito.

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos advirtió en su primera rueda de prensa en Melbourne Park que estuvo "dándole muchas vueltas a la final del año pasado”, que perdió ante Novak Djokovic, y que aprendió la lección de cara a esta edición.

Hasta el momento ha cumplido con su palabra después de acceder a la tercera ronda tras cerrar dos cómodos partidos en tres sets.