Tenis.-Tenis/Australia.- Garbiñe Muguruza pasa sin problemas a tercera ronda del Abierto de Australia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó este miércoles para la tercera ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse con comodidad a la rusa Liudmila Samsonova por 6-3, 6-1, mientras que en el cuadro masculino también avanzó Pedro Martínez.



La finalista del año pasado en Melbourne Park sigue dejando de momento buenas sensaciones en este inicio de temporada y apenas invirtió poco más de una hora para deshacerse de la verdugo de Paula Badosa y 130 del ranking WTA. La kazaja Zarina Diyas será su próxima oponente.



La de Caracas no acusó jugar dos días seguidos y el calor. Sólo encontró resistencia de Samsonova, jugadora que se clasificó al cuadro principal desde la previa, en la primera manga, pero una vez que consiguió el 'break', se asentó definitivamente en la pista y desarboló a la rusa, que había estado más de dos horas y media ante Badosa.



Muguruza volvió a estar muy firme con una de sus mejores armas, el servicio, y además de no conceder ninguna bola de rotura, sólo perdió 13 puntos al saque. Sin embargo, sí le costó más mantener una buena regularidad por el tipo de partido que le propuso Samsonova, que terminó con 35 errores no forzados, por los 14 de la hispano-venezolana, que conectó tan solo ocho golpes ganadores, aunque siempre dio la sensación de seguridad.



La doble campeona de 'Grand Slam' no empezó del todo bien. La rusa, apoyada en un poderoso servicio, sacaba sus juegos y se puso 3-2 arriba y un amenazante 0-30, pero no lo aprovechó. La pupila de Conchita Martínez, mejor asentada, no dejó pasar en cambio el carrusel de errores de su rival, que desperdició en el siguiente juego un 40-15 y cedió su saque.



Y ahí se acabó el partido porque Muguruza logró encadenar nueve juegos consecutivos para pasar del mencionado 2-3 a ganar el primer parcial y dominar con autoridad el segundo por 5-0. La de Olegonorsk salvó el 'rosco', pero dio vía libre a la exnúmero uno del mundo.



Por otro lado, junto a la hispano-venezolana, en el cuadro masculino, Pedro Martínez se convirtió en el primero de la 'Armada' en alcanzar la tercera ronda al remontar al finlandés Emil Ruusuvuori e imponerse en cuatro mangas por 1-6, 6-3, 6-2, 7-6(5).



El valenciano ganó por primera vez en su carrera dos partidos en Melbourne Park y se medirá ahora al serbio Dusan Lajovic en busca de conseguir el mejor resultado en un 'Grand Slam', mejorando la tercera ronda del año pasado en Roland Garros.