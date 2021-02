Tanzania.- El partido gubernamental de Tanzania niega que Magufuli vaya a buscar un tercer mandato como presidente

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El partido gubernamental de Tanzania ha rechazado los llamamientos de varios de sus parlamentarios a favor de que el presidente, John Magufuli, opte a un tercer mandato al frente del país, tras su victoria en las elecciones celebradas en octubre en el país africano, marcadas por las denuncias de fraude por parte de la oposición.



El portavoz del Chama Cha Mapinduzi (CCM) del mandatario, Humphrey Polepole, ha recalcado que "el presidente no se presentará a un tercer mandato". "Esto es algo ya conocido por todos en el partido", ha dicho, después de que un parlamentario opositor reclamara que se pronunciara ante los llamamientos a favor de esta posibilidad desde la bancada gubernamental.



Sin embargo, Polepole ha resaltado que "no se puede evitar que los parlamentarios expresen sus puntos de vista en el Parlamento", según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'. La Constitución del país africano limita a dos el número de mandatos del presidente.



El propio Magufuli destacó durante su primer mandato que no buscaría un tercero, si bien el hecho de que varios presidentes del continente se hayan aferrado a enmiendas constitucionales para superar este límite ha generado dudas en otros puntos de África.



El presidente fue declarado vencedor de las elecciones celebradas en octubre de 2020 con cerca del 83 por ciento de los votos, a pesar de las denuncias del principal candidato opositor, Tundu Lissu, quien se negó a reconocer los resultados citando irregularidades en el proceso.



Magufuli, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido muy criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, así como su respuesta frente a la pandemia de coronavirus.



Así, se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.



"No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rico y todo el mundo tiene envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado", sostuvo el presidente, quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los rezos a Dios.



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y fallecidos desde principios de mayo de 2020.