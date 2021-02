Subida de Wall Street se queda sin fuerza antes de discurso de Powell

FOTO DE ARCHIVO: Un letrero de la estación de metro de Wall Street, en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 23 de agosto de 2018. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

Por Devik Jain y Medha Singh

10 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían desde récords máximos el miércoles, mientras los inversores digerían las recientes ganancias a la espera de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que podría dar pistas sobre el ritmo del rebote económico.

* A las 1611 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 27,84 puntos, o un 0,08%, a 31.400,89 unidades; el índice S&P 500 perdía 10,58 puntos, o un 0,27%, a 3.900,65 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 93,83 puntos, o un 0,67%, a 13.917,08 unidades.

* El desplome del 4,3% de Tesla Inc y del 1,1% de Amazon.com Inc lastraban al S&P y al Nasdaq. Las acciones de ambas compañías hacía caer un 1,3% el índice de consumo discrecional.

* Las apuestas sobre más ayuda fiscal y una rápida distribución de las vacunas han impulsado a los principales índices bursátiles estadounidenses a una serie de recientes máximos históricos.

* La medida del miedo de Wall Street tocó un máximo de una semana de 23,85 puntos.

* Datos publicados el miércoles mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos subieron de forma moderada en enero, pero la inflación subyacente sigue siendo benigna mientras la pandemia del COVID-19 complica aún al mercado laboral y a la industria de los servicios.

* La Fed indicó que tolerará precios más altos "durante un tiempo", mientras la economía sale de la recesión provocada por el coronavirus. Powell hablará sobre el estado del mercado laboral estadounidense en un webinar a las 1900 GMT.

* Twitter Inc sumaba cerca de un 13,6% tras prever un fuerte comienzo de año; Under Armour Inc ganaba más de un 9% después de superar las estimaciones de ingresos trimestrales; y Lyft Inc trepaba un 8% luego de reducir costos y afirmar que espera ser rentable en el tercer trimestre.

(Editado en español por Carlos Serrano)