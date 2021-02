Salud.-Expertos trazan un plan epidemiológico para comprender la dinámica de una pandemia

22/12/2020 Calles de Perú con gente llevando mascarillas y ultimando las compras navideñas en el contexto de la pandemia del coronavirus SALUD MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los científicos y expertos de salud pública han estado dando la alarma durante décadas pidiendo a los funcionarios públicos que se preparasen para la inevitabilidad de una pandemia viral. Epidemias infecciosas aparentemente benignas como la gripe y mortales como el Ébola supusieron una importante advertencia, y aun así la pandemia del COVID-19 ha pillado con la guardia baja. Ahora, tres investigadores y expertos en políticas orientados al futuro han trazado un 'Plan epidemiológico para comprender la dinámica de una pandemia'.



Los investigadores de todo el mundo se han convertido en "detectives consultores" forenses, al servicio de los funcionarios gubernamentales y organizaciones de salud pública. Al trabajar con decenas de miles de muestras, epidemiólogos como la profesora Tanja Stadler de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich), ahora pueden reconstruir la transmisión del SARS-CoV-2 en áreas donde el rastreo de contactos no estaría disponible de otra manera gracias a herramientas estadísticas en tiempo real para descifrar el código genético de varias cepas virales.



Stadler, que forma parte del Grupo de Trabajo Científico Nacional COVID de Suiza, explica que, "al igual que en los humanos, el código genético de patógenos revela un plano con información sobre la evolución del virus y sus orígenes. El plano nos permite comprender el tipo y el posible origen de las cepas de virus que circulan dentro de un país --añade--, identificar nuevas variantes con características novedosas y determinar su tasa de reproducción, el número promedio de infecciones secundarias perpetuadas por una persona infectada".



El equipo de Stadler vigila la propagación de nuevas variantes dentro de Suiza y sitúa las secuencias en un contexto internacional. Antes del descubrimiento de la nueva variante B 1.1.7 en el Reino Unido, los científicos utilizaron los datos genómicos de Stadler para identificar otra variante que se propagó rápidamente por toda Europa durante el verano de 2020.



Se detectó por primera vez en una región agrícola de España y algunos posibles eventos de superdifusión llevaron a la rápida expansión de esta variante. En comparación con la B 1.1.7, la variante del virus de España no mostró ninguna ventaja de transmisión sobre la cepa original del virus. El momento del brote de esta cepa se produjo en un periodo de vacaciones de verano y, según Stadler, probablemente se propagó cuando los visitantes extranjeros regresaron a sus casas en Suiza, el Reino Unido y otros países.



Como muchos otros virus, el SARS-CoV-2 muta cada dos semanas. Los científicos no pueden determinar en este momento qué tan rápido se adapta el virus al sistema inmunológico humano y si serán necesarias o no vacunaciones anuales en el futuro.



Actualmente, los metadatos del paciente y la secuenciación genómica no están conectados. Los datos desconectados representan uno de los muchos eslabones que faltan para comprender completamente la dinámica de la pandemia. Stadler propone que si los científicos pudieran conectar esta información y, por supuesto, garantizar la privacidad del paciente, estarían en mejores condiciones de responder a preguntas importantes sobre nuevas variantes y sus tasas de transmisión.



Durante el último cuarto de siglo, los murciélagos han transmitido algunos de los brotes de virus zoonóticos más mortíferos del mundo. Dado que viven en colonias de alta densidad y son los únicos mamíferos que vuelan, a menudo sirven como huéspedes virales intermediarios entre animales (caballos, cerdos e incluso camellos) o transmiten virus directamente a los humanos.



El profesor Linfa Wang, de la Facultad de Medicina de Duke-NUS, en Singapur, explica que uno de los aspectos preocupantes del SARS-CoV-2 es el hecho de que los humanos también pueden transmitir el virus a otras especies, como hemos visto con visones y otros animales. Luego, los animales pueden retransmitir cepas mutadas del virus a los humanos en un proceso conocido como 'desbordamiento'.



La mitigación de futuras pandemias virales ha llevado a expertos y científicos internacionales a buscar al 'Animal X' para determinar el origen del SARS-Cov-2. Si bien la caza pudo comenzar en Wuhan (China), la gran cantidad de colonias de murciélagos en partes del sudeste asiático y el sur de China hace que los expertos sospechen que virus similares pueden haber estado circulando en la población humana de estas regiones durante muchos años.



Los hallazgos recientes han confirmado tales hipótesis. Según el mejor conocimiento del profesor Wang, las colonias de murciélagos en América del Norte actualmente no portan ningún virus similar al SARS, pero dado el potencial de derrame, Wang recomienda una encuesta serológica. El control de los cambios en las poblaciones de murciélagos podría servir como un sistema de alerta anticipada de posibles amenazas futuras para la salud pública.



En mayo de 2020, solo 70 días después de que Wang concibiera la idea, él y su equipo desarrollaron y patentaron la primera prueba de detección de anticuerpos neutralizantes aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) para el SARS-CoV-2. Conocida como 'cPass', la prueba mide los anticuerpos neutralizantes que pueden resultar valiosos para desarrollar un futuro 'pasaporte de inmunidad'.



Trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Wang está creando un protocolo de vigilancia global, una unidad de medida estándar internacional y pruebas de anticuerpos neutralizantes.



Los microbios existieron mucho antes que la especie humana y es probable que sigan existiendo mucho después de que dejemos de existir. Si bien puede que no lo parezca en medio de una pandemia, "en el mundo moderno de la medicina, hemos ganado (en su mayor parte) la batalla contra los microbios", explica el doctor Michael Osterholm, director del Centro de Enfermedades Infecciosas, Investigación y Políticas en la Universidad de Minnesota, que formó parte de la Junta Asesora de COVID-19 del Equipo de Transición de Joe Biden.



Un plan para comprender la dinámica de una pandemia requiere una "imaginación creativa, la capacidad de anticipar lo impensable y crear una respuesta pública plausible", explica Osterholm. Haciendo referencia a la tasa de mortalidad de los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, indica que casi 7 de cada 8 soldados estadounidenses murieron no en combate, sino a causa de la pandemia de la llamada gripe española de 1918.



Con su conocimiento histórico de pandemias y brotes como el SARS, el MERS y el Ébola, se pregunta: "¿Por qué el COVID-19 cogió al mundo desprevenido y aparentemente incapaz de comprender la magnitud del impacto de la pandemia?". Y advierte de que "lo más probable es que la pandemia actual ni siquiera sea la más grande".



Tanja Stadler, Linfa Wang y Michael Osterholm están de acuerdo y abogan por una respuesta coordinada internacionalmente al COVID-19. Osterholm expresa la necesidad de comprender cómo las prácticas de salud pública interactúan con la vida cotidiana en varios países del mundo. "Las mejores vacunas y las mejores herramientas del mundo se volverán ineficaces a menos que logremos el apoyo y la aceptación del público", alerta.