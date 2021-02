Rosario Flores, inmersa de felicidad confiesa qué significa para ella 'Te lo digo todo y no te digo na'

MADRID, 10 (CHANCE)



Rosario Flores ha acudido esta noche a 'El show de Bertín' para seguir derrochando ese arte de su familia y lo cierto es que nos ha encantado ver de nuevo en televisión a esta artista que ha revolucionado el panorama musical con su último single 'Te lo digo todo y no te digo na'. Qué nos gusta este tipo de canciones que nos hacen mover el esqueleto y que representa muy bien el tipo de música que ha hecho siempre la hermana de Lolita Flores.



En su aparición, Rosario ha hablado de cómo se encuentra en estos momentos y lo cierto es que está emocionada con el recibimiento que ha tenido su última canción: "La gente lo está recibiendo bien, tengo un disco precioso que va a salir en marzo o abril, a ver si se recupera todo y podemos cantarlo y bailarlo" y lo cierto es que esta es la mayor de su alegría: "Yo soy como los buenos vinos, estoy muy bien".



Durante el confinamiento, Rosario ha estado trabajando muy duro en el disco que verá la luz dentro de uno o dos meses: "He tenido suerte porque yo he estado con el disco, pero llevo desde febrero sin trabajar, ya lo tengo terminado y esperemos que se arregle la situación", lo que le ha tenido bastante entretenida y lo cierto es que ha estado con la cabeza muy puesta en este nuevo trabajo.



El videoclip de 'Te lo digo todo y no te digo na' lo ha hecho junto con su marido, Pedro Lazaga y es que él, según ha confesado la propia artista, consigue sacarle su mejor ángulo: "Lo he hecho con Pedro, me saca muy guapa, me ha hecho muchos, casi todos me lo has hecho a él. Ya llevo un montón de años con mi marido, nos llevamos muy bien, hay veces que no nos vemos mucho, pero nos llevamos bien, Dios quiera que para mucho tiempo".