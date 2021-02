R.Dominicana vigila la frontera con aviones de combate por la crisis en Haití

Un policía dispara su arma en Champs Mars, cerca del Palacio Nacional, este 8 de febrero de 2021, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jean Marc Herve Abelard

Santo Domingo, 10 (EFE).- Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana reforzaron la vigilancia de la frontera con Haití por la crisis política que se desarrolla en el país vecino e incluso desplegaron varios aviones de combate Super Tucano, que este miércoles sobrevolaron la zona.

El Ministerio de Defensa informó a través de sus redes sociales que los aviones Super Tucano del Escuadrón de Combate de la Fuerza Aérea han sobrevolado "todo el perímetro fronterizo" entre ambos países.

También se han movilizado tropas y carros blindados del Ejército, además de vehículos y personal del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo este miércoles que la frontera se ha reforzado con "personal y equipo, en caso de que algo suceda".

"Gracias a Dios la frontera está tranquila, no hay nada que perturbe la paz de los dominicanos en la frontera", dijo Díaz Morfa en declaraciones a periodistas en Santo Domingo.

Los militares hicieron este miércoles una exhibición en Dajabón, dedicada a la prensa, para mostrar las fuerzas que han desplegado en esta localidad en el norte del país, ubicada a 250 kilómetros por carretera de Puerto Príncipe, única ciudad haitiana en la que se han producido disturbios de cierta consideración en los últimos días.

Haití se sumió en una grave crisis política el pasado fin de semana, cuando el presidente Jovenel Moise denunció que un grupo opositor preparaba un golpe de Estado.

El lunes varios partidos de oposición anunciaron que ya no reconocen la autoridad de Moise y nombraron como "presidente interino" al juez de la Corte de Casación, Joseph Mécène Jean Louis.

Desde entonces, se han registrado varias manifestaciones violentas en Puerto Príncipe en las que, como mucho, se han congregado unos pocos cientos de personas.

Este miércoles se está produciendo una nueva manifestación en la capital haitiana para exigir que Moise deje el poder.

A pesar del despliegue militar dominicano, desde el fin de semana no se han registrado manifestaciones en las zonas de frontera entre ambos países y tampoco se ha informado del desplazamiento de civiles a raíz de los disturbios.