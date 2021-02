Puerto Rico organizará el clasificatorio FIBA que reúne a ocho selecciones

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 10 feb (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico anunció este miércoles que San Juan acogerá del 17 al 21 de febrero la tercera ventana clasificatoria de los grupos C y D del torneo FIBA AmeriCup 2022.

Las selecciones de Bahamas, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Islas Vírgenes estadounidenses, México, Puerto Rico y República Dominicana jugarán sus partidos en el Coliseo Roberto Clemente.

"Estamos comenzando a permitir actividades deportivas. Hay que ir poco a poco preparándonos para la nueva normalidad y demostrar que sabemos hacer las cosas", manifestó Pedro Pierluisi, gobernador de la isla.

La competencia, según cálculos oficiales, generará la ocupación en hoteles y debe inyectar 1,4 millones de dólares a la economía local, además de crear unos 100 empleos directos e indirectos en sectores como seguridad, mantenimiento y transporte.

"Este tipo de evento genera inversión económica y turística que tanto se ha visto afectada. El que se celebre aquí es un gran triunfo para la isla", enfatizó Pierluisi.

"Tengo la esperanza de regresar a la realidad posiblemente a finales de verano y demostrarle al mundo que estamos listos y que seamos el mejor lugar para visitar y venir a Puerto Rico", añadió.

El Grupo C lo componen Canadá, Cuba, República Dominicana e Islas Vírgenes estadounidenses.

En el Grupo D quedaron emparejados los equipos de Bahamas, Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Los mejores tres equipos de cada grupo se clasificarán al FIBA AmeriCup 2022.

"Se está haciendo realidad lo que todo el mundo pensaba que era imposible, por los protocolos que hay que cumplir", destacó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos.

"Espero que esto sea un éxito, y así destacar que Puerto Rico está abierto, que nos estamos recuperando y que somos capaces de llevar a cabo esta realidad. Cada una de esas delegaciones tienen que cubrir sus gastos, lo cual brinda una inyección directa a la economía local", añadió.

El Grupo C es liderado por República Dominicana (3 victorias y 1 derrota, con 7 puntos), seguido de Cuba (1-2, con 4 puntos), Islas Vírgenes EE.UU. (1-2, con 4) y Canadá (1-1, con 3)

El Grupo D es dominado por Estados Unidos (4 victorias sin derrota y 8 puntos), seguido de México (2-2, con 6 puntos), Puerto Rico (1-3, y 5) y Bahamas (1-3, 5).

La selección puertorriqueña tiene como principal figura al base José Juan Barea, actual miembro del Movistar Estudiantes de la Liga ACB.

El Grupo C jugó en el Hard Rock Fillmore Ballroom, en la ciudad dominicana de Punta Cana, y el D en el Indiana Convention Center de Indianápolis.

Ese último día de desafíos, República Dominicana avasalló en casa a Cuba por 96-60.

En el Grupo D, la selección de Estados Unidos venció a la de México por 94-78 y se mantuvo incita para mantenerse invicta en cuatro salidas. Puerto Rico derrotó a Bahamas por 91-85.

La ciudad colombiana de Cali organizará la actividad de los grupos A y B.

El Grupo A lo incorporan Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.

Argentina y Venezuela comparten la primera posición, con marca de 3-1, 7 puntos, mientras que Chile y Colombia tienen récord de 1-3, 5 puntos.

El Grupo B lo integran Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Brasil lidera con cuatro victorias en igual número de salidas y 8 puntos. Le siguen Uruguay y Panamá con 6 puntos producto de 2 victorias y 2 derrotas. Paraguay cierra sin puntos merced a sus 4 caídas.