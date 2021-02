Primer asalto hacia la historia

El Entrenador del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, supervisa el entrenamiento que el club rojiblanco ha celebrado este martes en sus instalaciones de Lezama (Bizkaia), para preparar el encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey del jueves ante el Levante en San Mamés. EFE/Miguel Toña.

Bilbao/Valencia, 10 feb (EFE).- Athletic y Levante abren este jueves en San Mamés una eliminatoria que ambos encararan con la ilusión y la intención de hacer historia, el equipo bilbaíno por la posibilidad de encadenar tres finales en una misma temporada y el valenciano por llegar por primera vez al partido definitivo de la Copa.

Son dos clubes que, por cierto, tienen sus reivindicaciones con esta competición. Ya que el Athletic suma a su palmarés de veintitrés títulos el de la Copa de la Coronación de 1902, precursora del torneo, y el Levante considera título oficial la Copa España Libre ganada en plena guerra civil, en 1937, en territorio republicano.

A la espera de que ambas reciban el reconocimiento oficial, los dos equipos se centran ahora en un enfrentamiento en semifinales de la Copa del Rey que no hace sino premiar los méritos acumulados.

Los del Athletic la reciente Supercopa ganada en enero al Real Madrid y el Barcelona, y su trayectoria posterior en una Copa en la que sale a agónica remontada por ronda en Ibiza, Alcoy y el Benito Villamarín. También en la Supercopa protagonizó una sonada voltereta en la final contra el Barça.

Es el efecto Marcelino, técnico que desde su llegada al banquillo bilbaíno no hace sino continuar con los milagros coperos de la era Garitano, quien alcanzó la final del curso anterior tras cuatro clasificaciones épicas, alguna casi increíble.

Esa final inédita ante su vecina Real Sociedad que se aplazó a este año para pudiera haber público en las gradas, algo ya imposible, se disputará el 3 de abril La Cartuja. Que fue donde se jugó la final de la Supercopa y dos semanas después, el 17, acogerá también la de esta temporada.

En esa nueva final quiere volver a estar el Athletic para redondear el curso con tres finales de tres posibles y, si se diera la oportunidad, lograr un 'triplete'. No lleva mal camino, ya que suma un título y dos finales. Y está a dos partidos de la tercera final y a cuatro de ganar tres títulos. Con los que sueña.

Pero lo primero será superar al Levante y empezar a hacerlo en la ida. Un choque para Marcelino García Toral está pendiente de dos jugadores capitales desde su llegada a Bilbao a primeros de enero. El capitán Iker Muniain, en un estado de forma espléndido, y Asier Villalibre, clave en las remontadas ante el Alcoyano y el Barcelona, y un icono ya en las celebraciones al ritmo de su trompeta.

Parece que ambos podrán estar disponibles y Muniain, claro, en el equipo titular. Un bloque por el que apostó el técnico asturiano desde su llegada y que le está dando pingües beneficios.

Un once con Unai Simón bajo palos; Ander Capa, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche en la línea de cuatro defensiva; Dani García y el renovado Unai Vencedor en el doble pivote; los capitanes Muniain y Oscar de Marcos en las bandas del medio campo; y Raúl García y Williams como jugadores más adelantados.

De hacer algún cambio, serían el de Iñigo Lekue por Capa en el lateral derecho y/o Mikel Vesga por Vencedor en el centro del campo. A suplir a Muniain, en caso de que no pueda jugar, optan Alex Berenguer y el joven Jon Morcillo.

El Levante, por su parte, viaja a San Mamés eufórico y convencido de poder hacer historia, ya que es la segunda vez que disputa unas semifinales de la Copa del Rey, 86 años después de su primera participación, y nunca ha jugado una final.

El equipo valenciano lleva una trayectoria brillante en este 2021, pues solo ha perdido un partido entre la Liga y la Copa del Rey y fue en el primer encuentro del año ante el Villarreal en La Cerámica.

El camino del Levante hasta las semifinales ha sido relativamente accesible hasta la eliminatoria de cuartos de final, ya que antes de vencer al Villarreal por 1-0 con un gol de Roger en el último minuto de la prórroga eliminó al Real Valladolid, al Fuenlabrada, de Segunda, al Portugalete, de Segunda B, y al Racing Murcia, de Tercera.

Los futbolistas José Campaña y Nikola Vukcevic se perderán este partido por lesión. Si Paco López mantiene el plan exhibido hasta ahora en la Copa del Rey, el joven Cárdenas estará en la portería y futbolistas como Coke y Toño, con un papel muy secundario en la Liga, serían titulares en los costados de la defensa.

Malsa, De Frutos y Bardhi parecen fijos para el centro del campo, ya que los tres fueron suplentes en el partido del pasado sábado ante el Granada y el jugador francés ni siquiera saltó al campo en la segunda mitad.

Una de las grandes sorpresas del equipo titular en Bilbao podría ser la ausencia de Morales y Roger, que son los máximos goleadores del equipo con once y diez goles, respectivamente, entre Liga y Copa.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; De Marcos, Dani García, Vencedor, Muniain; Raúl García y Williams.

Levante: Cárdenas, Coke, Vezo, Duarte, Toño, Son, Malsa, Melero, De Frutos, Bardhi y Dani Gómez.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Árbitro VAR: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21.00 (-1 GMT)