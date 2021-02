Portaltic.-Dorsey (Twitter) propone crear una tienda de algoritmos para redes sociales

MADRID, 10 (Portaltic/EP)



El CEO de Twitter, Jack Dorsey, ha propuesto a los inversores de la compañía la idea de crear una plataforma de algoritmos descentralizada, similar a la App Store o Google Play, en la que los usuarios de las redes sociales podrían elegir sus propios algoritmos de recomendación y organización de contenidos.



Twitter trabaja en desarrollar herramientas para dar a los usuarios de redes sociales más libertad y opciones de personalización, como ha defendido Dorsey en una reunión con inversores este martes, como recoge The Verge, coincidiendo con la presentación de los últimos resultados económicos de la compañía estadounidense.



Según Dorsey, la idea pasa por crear "una plataforma similar a las tiendas de aplicaciones (como Google Play o la App Store) para los algoritmos de clasificación de contenidos, que dé flexibilidad a las personas" para elegir cómo se organiza el contenido en las redes sociales, una tarea que hasta ahora recaía en las propias compañías.



La creación de una tienda de algoritmos permitiría que las personas eligiesen el algoritmo que prefiriesen, entre los creados por la propia red social u otros desarrollados por terceros. Es algo que Twitter podría "no solo albergar sino también participar", según su CEO.



Dorsey ha asegurado que dar a los usuarios de las redes sociales la libertad para elegir sus propios algoritmos "no solo ayudaría al negocio, sino que atraería a más gente a participar en las redes sociales".



Esta propuesta de Dorsey se enmarca dentro de los esfuerzos del ejecutivo por desarrollar un estándar abierto y descentralizado para las redes sociales, un proyecto denominado Bluesky que financia Twitter y que se anunció en diciembre de 2019, aunque es ahora cuando la empezado a buscar un equipo para su desarrollo.



Bluesky se inspira en 'blockchain' y en lo que para Dorsey representa: una tecnología que no está controlada ni influenciada por un solo individuo o entidad, basado además en la transparencia y la responsabilidad, y del que Twitter será un cliente.



El ejecutivo estadounidense ha destacado la importancia de la creación de una red social descentralizada después de que redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram eliminasen la cuenta de Donald Trump por alentar las protestas que desembocaron en la toma del Capitolio de Estados Unidos.



"Sienta un precedente peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global", ha valorado Dorsey recientemente.



En Twitter todavía no han encontrado el proyecto que lidere este camino, pero se han fijado en algunos ya existentes y conocidos entre el público, como Mastodon, una red social de código abierto que funciona de forma parecida a Twitter, o Solid, un ecosistema para controlar quién accede a los datos liderado por el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee.