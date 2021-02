Portaltic.-Así es Aurora 7, un ordenador portátil con 7 pantallas

10/02/2021 Prototipo del Aurora 7, el ordenador portátil con siete pantallas. POLITICA EXPANDSCAPE



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



La startup británica Expandscape ha anunciado Aurora 7, un prototipo de ordenador portátil que sorprende por estar compuesto por siete pantallas, con especificaciones lo más 'premium' posibles: hasta 128 GB de RAM y 8 TB de almacenamiento, todo ello con un peso por debajo de los 12 kilos.



Según ha explicado su creador, la startup británica Expanscape, el portotipo de Aurora 7 cuenta con un diseño y una potencia interna suficientes como para convertirse en un centro de operaciones de seguridad móvil.



Aurora 7 cuenta con cuatro pantallas con unas dimensiones de 17,3 pulgadas y resolución 4K que se integran en un diseño desplegable. La primera y la segunda pantallas están en horizontal una encima de la otra, y la tercera y la cuarta se encuentran en vertical, a los lados.



Las cuatro pantallas principales de Aurora 7 se complementan con otros tres paneles más pequeños, de 7 pulgadas cada uno. Las pantallas quinta y sexta están colocadas sobre las verticales, mientras que la séptima se encuentra abajo junto al 'trackpad' del teclado.



DOS PROTOTIPOS



El ordenador multipantalla se encuentra aún en fase de desarrollo pero ya cuenta con dos prototipos: por un lado, el Aurora 7 original; por otro, Aurora 7 M3, la tercera iteración del prototipo del ordenador multipantalla.



M3 es la versión más potente de las dos, y según la web equipa unas especificaciones que llegan hasta los 128 GB de memoria RAM DDR4 y un procesador Intel i9 10900k -la gama más alta de la decima generación de Intel-, con 10 núcleos y 20 hilos, aunque cuenta también con una versión con chip AMD 3950x, limitada a 64 GB de RAM.



A nivel gráfico, Aurora 7 M3 funciona con la tarjeta Nvidia RTX 2070, aunque Expandscape no descarta utilizar el modelo de gama más alta de la generación pasada, RTX 2080, si consigue limitar su consumo energético.



En cuanto al almacenamiento, Aurora 7 M3 está diseñado para ser ampliable, con dos ranuras SSD de 2 TB cada una, al que se añaden otras dos ranuras SATA de 2 TB cada una también, llegando así hasta los 8 TB máximos -la versión con chip Intel soporta 6 TB, una ranura SATA menos.



Cuenta con dos baterías internas, una específicamente para alimentar las pantallas. Solo usar las pantallas, en el caso del Aurora 7 estándar, ofrece una autonomía de 2 horas y 20 minutos de uso, mientras que usándolas todas y el procesador a 4 GHz de potencia se reduce hasta los 28 minutos.



El ordenador Aurora 7 cerrado, en el modelo estándar, tiene unas dimensiones de 51 x 34 x 11 cm, mientras que todas las pantallas abiertas ocupan un total de 96 x 6 x 59 cm.



Sus características se completan con una cámara webcam de 2 MP, así como lector de huellas dactilares y un peso total de 12 kilos en el caso de Aurora 7, aunque Expandscape trabaja para que sus dispositivos no superen los 10 kilos.



Dado que los equipos se encuentran aún en desarrollo, Expandscape avisa de que las especificaciones son de momento requisitos mínimos, pero que están sujetas a cambios que las mejoren en el futuro.



Aunque los prototipos de los dos modelos de Aurora 7 se encuentran a la venta en la web de Expandscape, la compañía británica por el momento no difunde el precio de ninguno.