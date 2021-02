O.Próximo.- El jefe de UNRWA recibe la vacuna contra la COVID-19 en Palestina

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El comisario general de la agencia de la ONU que atiende a los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philip Lazzarini, ha recibido este martes la primera dosis contra el coronavirus en Ramala, en los territorios palestinos ocupados, a través del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina.



Tras recibir la vacuna, Lazzarini ha animado a todo el personal del UNRWA a que reciban la vacuna, ya que es "segura y es la herramienta más eficaz para prevenir la propagación del virus y reducir sus efectos sobre la salud", según recoge un comunicado de la propia agencia de Naciones Unidas.



Asimismo, ha elogiado a la ministra de Salud palestina, Mai Al Kailah, por "su liderazgo en los esfuerzos para reducir la propagación del virus COVID-19 en los territorios palestinos".



La UNRWA espera "cooperar estrechamente con las autoridades sanitarias locales en la labor de sensibilización sobre la seguridad y disponibilidad de la vacuna, además de proporcionar asistencia cuando se necesita".



Por último, Lazzarini ha agradecido y reconocido "a los países de acogida que ya han incluido la vacunación de los refugiados palestinos como parte de sus planes de despliegue".



"Cuento con la comunidad internacional para asegurar que las vacunas estén disponibles para refugiados en todo el mundo, incluidos los refugiados palestinos en los territorios palestinos ocupados y en toda la región. Esta pandemia mortal no conoce fronteras ni diferencia entre ricos y pobres, o entre refugiados y no refugiados", ha advertido el jefe de la UNRWA.



Así, "la única forma en que se derrotará a la COVID-19 es a través del esfuerzo continuo de todas las partes responsables, sin discriminación", ha ultimado.



El Ministerio de Salud palestino inició la campaña de vacunación contra el coronavirus el 2 de febrero, siendo los trabajadores sanitarios los primeros en recibir las dosis.



No obstante, las autoridades sanitarias palestinas han recibido solo 2.000 de las 5.000 dosis prometidas por Israel a la Autoridad Palestina.