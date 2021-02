Muguruza y Osaka con solvencia; Halep con apuros hacia tercera ronda

EFE/EPA/JASON O'BRIEN

Melbourne (Australia), 10 feb (EFE).- La japonesa Naomi Osaka (3) y la española Garbiñe Muguruza (14) superaron con solvencia sus encuentros de segunda ronda del Abierto de Australia tras imponerse a la rusa Liudmila Samsonova y a la francesa Caroline García, respectivamente; mientras que la rumana Simona Halep (2) resolvió un duro enfrentamiento con la local Ajla Tomljanovic por 4-6, 6-4 y 7-5, en una jornada marcada por el calor, con temperaturas que superaron los treinta grados.

No pudieron cumplir como favoritas la checa Petra Kvitova (9) y la canadiense Bianca Andreescu (8) al tropezar con la rumana Sorana Cirstea por 6-4, 1-6 y 6-4, y la taiwanesa Su-Wei Hsieh, por 6-3 y 6-2, respectivamente.

No se inmutó Muguruza con el repentino calor con el que amaneció Melbourne Park y cerró su pase a la tercera ronda por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora tras ofrecer un tenis más conservador con el que acumuló catorce errores no forzados.

La última vez que la española disputó un encuentro del Abierto de Australia en una pista exterior fue en la primera ronda de la edición pasada cuando estuvo a punto de caer frente a la estadounidense Shelby Rogers tras atravesar serios problemas físicos.

Su capacidad por sacar adelante aquel encuentro tras recibir un severo 6-0 en el primer set sería la piedra angular sobre la que Garbiñe edificaría su progresión hasta una final en la que cayó luego ante la estadounidense Sofia Kenin en tres sets.

La española confirmó tras un serio partido las buenas sensaciones por las que atraviesa después de alcanzar la final en el Yarra Valley Classic y estrenarse en el primer ‘major’ de la temporada con dos rotundos triunfos.

Muguruza contará con el reciente antecedente positivo después de que se llevara el único choque que mantuvo con la que será su rival en tercera ronda, Diyas, a principios de 2020 en el torneo de Shenzhen (China).

Por su parte, la rumana Halep se asomó al precipicio tras remontar un 5-2 desfavorable en el set decisivo.

Halep, quien alcanzó las semifinales en la edición anterior, superó por tercera vez consecutiva el segundo obstáculo en Melbourne Park y salió viva de la pista Margaret Court Arena.

La solidez característica de la rumana se esfumó, después de acumular 37 errores no forzados, propiciado en parte por una de las versiones más agresivas de la australiana nacida en Croacia.

Su siguiente rival será la rusa Veronika Kudermetova después de que se impusiera a su compatriota Varvara Gracheva.

La japonesa Naomi Osaka resolvió con tras superar a la francesa Garcia por 6-2 y 6-3, y tendrá su primer gran duelo en tercera ronda ante la tunecina Ons Jabeur (27).

“Ons es una chica muy divertida y una gran persona, tengo muchas ganas de enfrentarme contra ella”, comentó la vigente campeona del Abierto de Estados Unidos tras superar su segundo obstáculo.

La experiencia de Garcia, que llegó a ser la cuarta clasificada mundial, no intimidó a una desatada Osaka que sumó un total de 23 golpes directos.

Esta agresividad se mantuvo dentro de los márgenes de seguridad después de conceder tan sólo catorce errores no forzados en un encuentro que duró una hora y que fue celebrado en horario nocturno.

La estadounidense Serena Williams (10) no soltó el acelerador tras repetir la contundencia con la que superó su estreno para vencer, esta vez, a la serbia Nina Stojanovic por 6-3 y 6-0, y se cruzará en la siguiente ronda con la rusa Anastasia Potapova.

Serena completó con nota su segunda prueba después de dominar de principio a fin un choque en el que acumuló 26 golpes ganadores y tan sólo once errores no forzados, considerando su vocación ofensiva.

Precisamente la tenista de Michigan (EEUU) se enfrentó contra su próxima contrincante en la primera ronda de la edición pasada, donde se impuso sin dificultades en primera ronda por un cómodo 6-0 y 6-3.

Tras la victoria de hoy, la veterana jugadora de 39 se sitúa a cinco partidos de igualar el record de la australiana Margaret Court con 24 títulos Grand Slam.

También certificaron sus pases como principales cabezas de serie la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien superó a la rusa Daria Kasatkina por 7-6(6) y 6-3, y la polaca Iga Swiatek (15), tras imponerse a la italiana Camila Giorgi por 6-2 y 6-4.

Accedieron del mismo modo a la siguiente ronda como cabezas de serie la checa Marketa Vondrousova (19) y la rusa Veronika Kudermetova (32).

También prosiguieron con sus caminos en Melbourne Park la italiana proveniente de la previa Sara Errani, la francesa Fiona Ferro y la estadounidense Ann Li.