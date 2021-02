Muguruza no se arruga y se enfrentará a Diyas en tercera

La española Garbiñe Muguruza (14) no se arrugó para superar en su segunda prueba del Abierto de Australia a la rusa Liudmila Samsonova por 6-3 y 6-1, y se enfrentará en tercera ronda a la kazaja Zarina Diyas. EFE/EPA/JAMES ROSS

Melbourne (Australia), 10 feb (EFE).- La española Garbiñe Muguruza (14) no se arrugó para superar en su segunda prueba del Abierto de Australia a la rusa Liudmila Samsonova por 6-3 y 6-1, y se enfrentará en tercera ronda a la kazaja Zarina Diyas.

No se inmutó con el repentino calor, que superó los treinta grados, con el que amaneció Melbourne Park y cerró su pase a la tercera ronda en poco más de una hora tras ofrecer un tenis más conservador con el que acumuló catorce errores no forzados.

La última vez que la española disputó un encuentro del Abierto de Australia en una pista exterior fue en la primera ronda de la edición pasada cuando estuvo a punto de caer frente a la estadounidense Shelby Rogers tras atravesar serios problemas físicos.

Su capacidad por sacar adelante aquel encuentro tras recibir un severo 6-0 en el primer set sería la piedra angular sobre la que Garbiñe edificaría su progresión hasta una final en la que cayó ante la estadounidense Sofia Kenin en tres sets.

Muguruza contará con reciente antecedente positivo después de que se llevara el único choque que mantuvo con la que será su rival en tercera ronda, Diyas, a principios de 2020 en el torneo de Shenzhen (China).