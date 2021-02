Miami Heat se impone a New York Knicks por 98-96

Miami Heat se impuso como local a New York Knicks por 98-96 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria fuera de casa frente a New York Knicks por 103-109, por lo que tras el partido completaron una racha de cuatro triunfos seguidos, mientras que los visitantes perdieron en casa con Miami Heat por 103-109, completando una racha de tres derrotas en sus cinco últimos encuentros. Por ahora Miami Heat se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 24 disputados. Por su parte, New York Knicks se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 11 partidos ganados de 26 jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de Miami Heat fueron los principales protagonistas en el la cancha, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (20-9) y terminó con un resultado de 27-25. Tras esto, el segundo cuarto tuvo como protagonistas a los dos equipos, con alternancias en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 30-30. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 57-55 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante consiguió remontar el resultado, alcanzó una diferencia de 10 puntos (72-82) hasta finalizar con un resultado parcial de 19-27 (76-82). Por último, durante el último cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 22-14. Finalmente, el partido finalizó con un resultado final de 98-96 para Miami Heat.

Durante el partido, destacaron Jimmy Butler y Kelly Olynyk por su participación en el encuentro, tras conseguir 26 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes y 20 puntos y tres rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Elfrid Payton y Julius Randle, con 18 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes y 12 puntos, tres asistencias y ocho rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el próximo partido Miami Heat se enfrentará a Houston Rockets en el Toyota Center. Por su parte, New York Knicks se verá las caras con Washington Wizards en el Capital One Arena.