Las favoritas Kvitova y Andreescu caen en segunda ronda

La tenista de República Checa, Petra Kvitova. EFE/EPA/DEAN LEWINS

Melbourne (Australia), 10 feb (EFE).- La checa Petra Kvitova (9) y la canadiense Bianca Andreescu (8) tropezaron en sus encuentros de segunda ronda del Abierto de Australia ante la rumana Sorana Cirstea y la taiwanesa Hsieh Su-Wei.

Kvitova, que rozó la gloria en Melbourne Park tras caer en la final de la edición de 2019, cayó en una dura batalla a tres sets (6-4, 1-6 y 6-1) que superó las dos horas de duración.

No pudo completar el que era su camino hacia su tercer título de Grand Slam después de pagar las consecuencias de 44 errores no forzados.

También se despidió uno de los grandes nombres de la competición, Bianca Andreescu, que llegaba a la primera gran cita del año tras superar las diferentes lesiones que le mantuvieron casi un año alejada de la competición.

La campeona del Abierto de Estados Unidos en 2019 no encontró el ritmo en ningún momento del partido y cedió abultadamente por 6-3 y 6-2 en un partido que alcanzó la hora y veinte minutos.