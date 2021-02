La mayoría de los costarricenses con deudas solo pueden comprar lo básico

La investigación llamada "Endeudamiento de los hogares costarricenses" indica que el 20 % de las personas con deudas en el país dedica un 62,5 % o más de sus ingresos para pagarlas. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 9 feb. (EFE).- Un 74 % de los costarricenses mayores de edad tiene algún tipo de deudas, y de ellos, el 62 % afirman que sus ingresos apenas les alcanzan para comprar lo básico o definitivamente no les alcanza, reveló un estudio publicado este martes.

La investigación llamada "Endeudamiento de los hogares costarricenses" indica que un 62 % de las personas con endeudamiento declara que le alcanza para lo básico o no le alcanza, mientras que un 37 % dice que le alcanza para lo básico y más, lo que significa que tiene posibilidades de ahorrar. El 1 % restante no lo sabe.

Otros datos del estudio, elaborado por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), indican que el 20 % de las personas con deudas en el país dedica un 62,5 % o más de sus ingresos para pagarlas.

"Más de medio millón de personas tienen comprometido el 62 % o más de su ingreso, de ellos hay algunos que tienen comprometido más del 100 % de sus ingresos y no entendemos cómo viven, incluso hay personas con un nivel de endeudamiento crónico con un compromiso de su ingreso que llega al 460 %", afirmó en conferencia el director general de la OCF, Danilo Montero.

El porcentaje de personas con deudas en la actualidad es más alto en los siguientes grupos: hombres, personas de 25 o más años, con trabajo remunerado, jefaturas de hogar, casados o unidos, y con educación universitaria.

En promedio, las personas tienen entre dos y tres deudas. Los tipos de deudas más comunes son los créditos personales o de consumo (31 %), préstamos con familiares o amigos (29,9 %), deudas con empresas de electrodomésticos (27,3 %), tarjetas de crédito (23,9 %), préstamos con asociaciones o cooperativas (23,3 %), para vivienda (19,8 %), préstamos informales (13,9 %), crédito de vehículos (13,7 %) entre otros.

La encuesta también reveló que un 77 % de las personas que indicaron tener deudas en el 2019, las mantienen en la actualidad. Sin embargo, un 14 % indicó que no tenía deudas en 2019 y siguió sin obligaciones en 2020.

"No necesariamente la gente se endeudó durante la pandemia, más bien el covid-19 asustó a algunas personas y las hizo pagar sus deudas (...) Esto quiere decir hay una parte de endeudamiento que es de carácter estructural y aún un sin covid-19 se hubiera sentido agobio, presión y limitaciones para cubrir ciertas necesidad y la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso", dijo Montero.

Según el experto, el endeudarse trae consigo la sensación de agobio de las personas. De los consultados, el 29 % considera que durante el 2020 se sintió agobiado por las deudas.

De quienes tienen comprometido el 62,5 % o más de sus ingresos para pagar dichas deudas, el 37 % considera que se ha sentido agobiado.

El estudio fue realizado durante el mes noviembre del 2020, abarcó a un total de 1.200 personas entre los 18 a 65 años, con un error muestral de 2,8 % y fue aplicado en todo el país.