La Casa Blanca abandona el plan para que TikTok pase a manos estadounidenses

Nueva York, 10 feb (EFE).- El Gobierno estadounidense abandonó el plan para que las operaciones de TikTok en Estados Unidos, propiedad de la china ByteDance, pasen a manos de empresas nacionales, algo que había colocado a Oracle y Walmart como principales candidatos para hacerse con la popular red social de videos, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes familiarizadas con el proceso, la Administración de Joe Biden ha dejado languidecer la orden del Gobierno de Donald Trump para que ByteDance se deshiciera de sus operaciones en Estados Unidos y se las vendiera a Oracle y Walmart, especialmente después de que la contraofensiva legal de TikTok cosechara algunos éxitos.

No obstante, las conversaciones del Gobierno estadounidense con TikTok han continuado con la intención de implementar salvaguardas que garanticen que los datos de estadounidenses recopilados por la popular red social no sean en ningún caso accesibles por parte del Gobierno chino.

Según indicó Emily Horne, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el Ejecutivo de Biden está diseñando un plan general que aborde todo tipo de riesgos de seguridad de datos y eso se acompañará de una revisión de tecnología china y empresas caso por caso, incluido el de TikTok.

El año pasado y como parte de su estrategia de aumento de la presión hacia China, Trump dio un ultimátum a TikTok para que traspasara sus operaciones a empresas estadounidenses si no quería ser prohibido en el país por ser un riesgo para la seguridad nacional.

TikTok tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en poco tiempo en una de las redes sociales más populares del mundo.

Varias sentencias judiciales federales han bloqueado el cierre de TikTok si no traspasa sus operaciones, aunque el caso sigue pendiente de resolución.

ByteDance, que suele insistir en que aborda la innovación y el tratamiento de datos de manera similar a como se hace en Occidente, cuenta con importantes firmas de inversión de Silicon Valley y está valorado en 180.000 millones de dólares.