"Judas and the Black Messiah" se suma a oleada de historias de negros en Hollywood

Por Rollo Ross

LOS ÁNGELES, 10 feb (Reuters) - Pocos años después de la agitación de los #OscarsSoWhite en Hollywood, la cultura negra está dejando su marca en la temporada de premios de este año con aclamadas películas como "One Night in Miami", "Ma Rainey's Black Bottom" y el último lanzamiento: "Judas and the Black Messiah".

La película, que se estrenará en los cines y el servicio de streaming HBO Max el viernes, cuenta la historia detrás del asesinato en 1969 del activista de Black Panther Fred Hampton, a los 21 años, a manos de la policía de Chicago.

El "Judas" de la historia es el informante del FBI Bill O'Neal, quien fue alentado a infiltrarse en el movimiento de poder negro y cuyas acciones llevaron a una redada fatal en el apartamento donde Hampton dormía.

"En el pasado, el Hollywood blanco ha intentado sofocar las voces que no fueran blancas y esa mierda se acabó. Es un buen momento y las cosas están avanzando", dijo LaKeith Stanfield, quien agregó que buscaba encontrar algo de humanidad en su interpretación de O'Neal.

"Como sociedad colectiva, tenemos que tratar de hacerlo mejor y de mantener a nuestra gente en posiciones de poder con un cierto estándar y no permitir que las personas que dicen la verdad sean asesinadas de esta manera", agregó Stanfield.

"Judas and the Black Messiah" y su elenco ya han recibido múltiples nominaciones a premios, incluso para el actor británico Daniel Kaluuya como Hampton.

Kaluuya, quien protagonizó la película de terror "Get Out", dijo que se sintió privilegiado de interpretar al carismático jefe de la rama de Chicago del Partido Pantera Negra.

"Ha habido tantas versiones de la película que la gente ha intentado hacer y no han sucedido (...) Simplemente me sentí honrado, honrado, honrado, honrado, honrado y bendecido", dijo.

El hijo de Hampton, Fred Hampton Jr, quien nació después de la muerte de su padre, estuvo ese día en el set de filmación.

"Fue un gran apoyo", dijo Kaluuya. "Le preocupaba hacer las cosas bien (...) Sentí lo que estaba en juego y lo importante que era para mí tener aquí a este hombre, quien no conoció a su padre, y quería honrar a la familia y al legado de Fred", concluyó. (Reporte de Rollo Ross. Escrito por Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)