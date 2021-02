Habrá desfile de botes para celebrar victoria de Buccaneers en Super Bowl LV

En la imagen, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady (c, i) quien celebra con un entrenador, el 7 de febrero de 2021. EFE/EPA/GARY BOGDON

Tampa (Florida, EE.UU.), 9 feb (EFE).- Todo esta listo para que los Tampa Bay Buccaneers celebren este miércoles su victoria por 31-9 ante los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV con un desfile que se realizará en botes.

Las autoridades municipales confirmaron esta noche que el desfile de botes en el río Hillsborough, que se encuentra a lo largo del paseo marítimo del centro, será el escenario escogido para rendirle homenaje al equipo campeón.

Los Tampa Bay Lightning celebraron su victoria en la Copa Stanley en un desfile de botes socialmente distante en septiembre. Tanto los funcionarios de la ciudad de Tampa como los del equipo de los Buccaneers aún están trabajando en los detalles del evento del miércoles.

El domingo, los Buccaneers se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL no solo en jugar un Super Bowl en su estadio local, en el Raymond James Stadium, sino en ganarlo, lo que permitió al mariscal de campo Tom Brady conseguir su séptimo anillo de Super Bowl.

El gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, también autorizó al apoyador interno Devin White a dar un paseo de celebración por el estadio Raymond James en su caballo, "Dream".

White dijo la semana pasada: "Hombre, si obtenemos la 'W', no me importa lo que digan. Estoy sacando el caballo, estoy sacando el Trofeo Lombardi y estoy dando vueltas a todo el estadio ... "

Licht le dijo a White en Twitter: "¡Te lo ganaste, vaquero! ¡cabalga!".