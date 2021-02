General Motors descarta por ahora invertir en criptomonedas como Tesla

En la imagen, la presidenta y consejera delegada de General Motors, Mary Barra. EFE/Jeff Kowalsky/Archivo

Washington, 10 feb (EFE).- General Motors (GM) no tiene planes en estos momentos de invertir en criptomonedas, o aceptarlas para la adquisición de vehículos de la compañía, según declaró este miércoles su presidenta y consejera delegada, Mary Barra.

La declaración de Barra se produce dos días después de que el fabricante de automóviles eléctricos de lujo Tesla anunciase la inversión de 1.500 millones de dólares en bitcoin, una de las criptomonedas más populares, así como que aceptará el pago en esta moneda para la adquisición de sus vehículos.

Pero Barra también indicó que GM seguirá la evolución de los hábitos de los consumidores.

"No tenemos ningún plan para invertir en bitcoin. Punto y final", señaló con claridad Barra durante una conferencia telefónica a preguntas de analistas del sector del automóvil.

"Es algo que vamos a monitorear y evaluaremos si hay una fuerte demanda de los consumidores en el futuro. No hay nada que nos impide hacerlo", añadió Barra.

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha apostado desde hace tiempo por las criptomonedas y antes de que la compañía que dirige anunciase la compra de 1.500 millones de dólares en bitcoin, el empresario publicó una serie de tuits en favor de la moneda que dispararon su precio.

La inversión de Tesla, cuya fecha de materialización no ha sido revelada, y los tuits de Musk sobre bitcoin han provocado que algunos expertos hayan advertido en las últimas horas que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos podría investigar la compra de la criptomoneda por parte de la compañía.

En el pasado, los tuits de Musk han provocado sanciones contra el empresario por parte de las autoridades reguladoras del mercado bursátil estadounidense.

De momento, Tesla es el único fabricante de automóviles en Estados Unidos que ha anunciado planes para aceptar el pago y la inversión en criptomonedas aunque otras empresas, como la firma de software MicroStrategy, han empezado a invertir en bitcoin.