Fútbol/Copa.- Crónica del Sevilla FC - FC Barcelona, 2-0

Rakitic complica la Copa al Barça



El ex culé da el 2-0 al Sevilla en la ida de semifinales



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC dio el primer paso para estar en la final de Copa del Rey después de vencer (2-0) al Barça este miércoles en la ida de semifinales celebrada en el Sánchez-Pizjuán, gracias a los goles de Koundé y Rakitic, quien dobló la renta local en el minuto 85.



El que fuera centrocampista del Barça hasta el año pasado complicó la pelea por el título a su ex. El croata sentenció la victoria de un Sevilla que golpeó en el primer tiempo con el central francés y en el segundo supo aguantar la respuesta visitante. Bono se hizo grande ante Messi y los de Julen Lopetegui ven cerca una nueva final de Copa, con la vuelta dentro de tres semanas.



Koundé fue el verso libre que marcó la diferencia en un primer tiempo de batalla acompasada. En un tablero de ajedrez de idénticas piezas, el central francés rompió líneas y con un auto pase ante Umtiti se metió en el área y le pegó con todo para batir a Ter Stegen en el minuto 25. Por entonces el Barça parecía ganar la batalla a los puntos, además de haber tenido la única ocasión.



Griezmann vio el desmarque de Messi y el argentino remató sin dejar caer el balón, pero Bono tapó el gol con su pierna izquierda. La irrupción del '10' cambió un inicio de rondos e intercambio de presión adelantada, un calco de intenciones un equipo del otro. La llegada del Barça hizo recular por momentos al Sevilla, pero los gritos de Lopetegui evitaban que su equipo se metiera en la cueva.



En los de Koeman todo empezaba por Dembélé, sin conexión en el centro del campo entre Pedri y Messi. En el Sevilla, el pase en largo buscando a En-Nesyri fue la opción preferida hasta que Koundé asomó con el primer aviso local. El joven central se vio solo pero dudó entre el pase y el tiro. En la siguiente, no vaciló y se fue directo a la portería para dar ventaja al Sevilla.



Tras el descanso reaccionó el Barça, pero topó con Bono y con un Sevilla muy serio, que no descuida apenas un milímetro cuando hay que ponerse el mono de defender. Messi se soltó y los de Koeman se hicieron dueños del balón. El cuadro andaluz confió en su seriedad atrás y en la contra, una combinación que terminaría siendo la buena gracias a las paradas de Bono y al 2-0 de Rakitic.



El croata avisó en la reanudación, al igual que Messi. El intercambio fue también con De Jong y En-Nesyri, pero a partir de ahí fue más protagonista el Barça y Bono comenzó a frustrar al capitán culé. Lopetegui renovó el esfuerzo con los cambios algo que no pudo o no quiso hacer Koeman, ambos equipos con bajas.



Messi, con 37 goles en 40 partidos ante el Sevilla, no agrandó ese idilio aunque fue quien más lo intentó, ni siquiera en una falta muy propicia en el último minuto que terminó de encumbrar a Bono. La buena racha del Sevilla aumentó a costa de la azulgrana, con la vuelta dentro de tres semanas en el Camp Nou para decidir el rival de Athletic Club o Levante en la final copera.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA FC, 2 - FC BARCELONA, 0. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



SEVILLA FC: Bono; Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Escudero (Rekik, min.69); Fernando, Rakitic, Jordán (Gudelj, min.80), Suso (Oliver Torres, min.82) Papu Gómez (Munir, min.69) y En-Nesyri (De Jong, min.69).



FC BARCELONA: Ter Stegen; Junior, Mingueza, Umtiti (Trincao, min.90), Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri (Riqui Puig, min.85); Dembélé, Messi y Griezmann.



--GOLES:



1 - 0, min.25, Koundé.



2 - 0, min.85, Rakitic.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Jordan (min.64), Escudero (min.66) y Vidal (min.84) por parte del Sevilla. Y a Alba (min.46) en el Barça.



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.