Fallece el diseñador gráfico español Alberto Corazón a los 79 años

El pintor, escultor y diseñador Alberto Corazón. EFE. EFE/Paco Torrente/rs/Archivo

Madrid, 10 feb (EFE).- El artista Alberto Corazón, uno de los más renombrados diseñadores gráficos españoles, falleció en Madrid a los 79 años, informaron a Efe fuentes cercanas.

Nacido en Madrid en 1942, Corazón renovó el panorama del diseño español, en los primeros años de democracia, diseñando la identidad corporativa de la ONCE, Paradores Nacionales, la Junta de Andalucía, Comunidad de la Rioja, Junta de Extremadura o la de los Ministerios de Sanidad y de Cultura o el MOPU. Al terminar sus estudios universitarios, que compaginó con el aprendizaje del dibujo y la pintura, fundó la editorial Ciencia Nueva, junto con un grupo de amigos y se inició profesionalmente en el diseño gráfico.

En 1973 creó Alberto Corazón editor, que sólo duró dos años, y en 1975 fundó y presidió Investigación Gráfica SA, un centro especializado en el Diseño de Identidad Corporativa. Esta empresa desarrolló en 1981 el primer programa de Identidad Corporativa que hizo un banco español (Banco Urquijo), y una compañía española (Laboratorios Okal). Premio Nacional de Diseño 1989, otros diseños suyos son el logotipo de la Sociedad General de Autores (1989), una campaña de Acnur España (1995) o una línea de cajeros automáticos para Caja de Madrid (1996).

Como diseñador industrial, es autor de obras tan conocidas como el teléfono DOMO y el equipamiento público de Cercanías (RENFE), entre otras muchas. Ha diseñado carteles para acontecimientos políticos y culturales como los programas del madrileño Festival de Otoño, así como portadas de algunas colecciones de Espasa-Calpe.

Sus creaciones se han expuesto en Madrid, Barcelona, Valencia, Milán, París, Frankfurt y Berlín, mientras que su trabajo para compañías extranjeras ha sido distinguido con los premios anuales de las asociaciones profesionales de Italia, Inglaterra, Alemania y España.

En 1976 fue invitado por el Comité Internacional para exponer en la Bienal de Venecia junto con Tàpies y el Equipo Crónica, y en 1978 la Bienal de París le invitó a exponer en el Petit Palais junto con Antonio Saura. En 1979 expone en la Galería Alexander Iolas de Nueva York y da por terminado el período conceptual que agrupa en un proyecto antológico denominado "Leer la Imagen".

Único diseñador europeo que ha recibido la Medalla de Oro del American Institute of Graphic Arts, el más importante premio internacional en el área de la Comunicación Visual, está en posesión de los premios del Arts Director Club de Nueva York (1970); de la British Design and Arts Direction de Londres (1973); el LAUS 1988 y 1991; el de ADG-FAO de Barcelona (1973); el premio Aliance que el Consejo de Europa ha otorgado a muy pocos diseñadores de todo el mundo; el Juventas al mejor diseñador del año 1985; el Montblanc a la Cultura de 1988; la medalla del FAD (1992); el premio "El temps" de Diseño 1995; o la medalla de oro del Design Council International (1991).

En 2002 una exposición antológica de pintura y escultura de su obra recorrió los principales museos españoles y en 2003 participó en el proyecto Arte Español en el Exterior para el que presentó su obra en Oriente Próximo, Siria, Jordania e Irán.

Uno de sus últimos trabajos más representativos ha sido el diseño de la nueva página web de la Biblioteca Nacional presentada en mayo de 2006, año en el que un mes antes fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El diseñador, que ha expresado su necesidad de escribir sus reflexiones y percepciones en un cuaderno, recopiló algunos de esos apuntes en el libro "Una mirada en palabras" (2008).