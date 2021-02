España.-Echenique: "Iglesias puede dar las gracias de que el Estado no lo envenene y solo le hayan espiado las cloacas"

04/02/2021 El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, interviene en una rueda de prensa convocada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 4 de febrero de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Sale al paso de las críticas al vicepresidente por decir que en España no hay "plena democracia" por la situación de presos del 'procés'



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha salido al paso de las críticas al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por decir que no hay "plena normalidad democrática" por la situación de los líderes independentistas catalanas al ironizar de que puede dar las gracias porque solo le haya espiado "las cloacas" del Estado en lugar de "envenenarle con polonio".



"Pablo Iglesias puede dar las gracias de que, en España, el Estado no lo envenene con polonio y solamente se le haya espiado desde las cloacas del Ministerio del Interior para fabricar basura falsa y adulterar las elecciones. En España hay plena normalidad democrática. Di que sí", ha escrito en Twitter adjuntando un momento de una tertulia en un programa de TVE.



El parlamentario de Unidas Podemos también ha confrontado la inminente entrada en prisión del rapero "de izquierdas" Pablo Hasel, que canta que el rey emérito Juan Carlos I "es corrupto", con el archivo del "neonazi" que disparaba con una escopeta a varios miembros del Gobierno, entre ellos Iglesias.



Hacía referencia así a la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de confirmar el archivo de la causa en la que se investigaba a un exmilitar residente en Málaga por realizar disparos a fotografías de miembros del Gobierno, acción que fue grabada y posteriormente difundida por redes. La Audiencia Nacional, que investigaba si había un delito de amenazas al Gobierno, entiende que no era algo premeditado y que lo hizo "por matar el tiempo".



Un asunto al que se ha referido el propio Iglesias también en redes, que anoche hacía referencia a un titular sobre el archivo y escribía: "normalidad democrática".



El líder de Podemos afirmó en una reciente entrevista al diario 'Ara', que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en la cárcel (Oriol Junqueras, ERC) y el otro en Bruselas" (Carles Puigdemont, Junts).



VARIOS MINISTROS REPLICAN A IGLESIAS



Unas palabras que tuvieron réplica de la vicepresidenta Carmen Calvo, quien discrepó "absolutamente". La dirigente socialista recalcó que España tiene "la normalidad propia de un Estado de Derecho" donde a todos se les aplican las leyes por igual.



Otros miembros del Gobierno se han expresado en idéntico sentido, como esta misma mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al recordar a Iglesias que España "destaca" en las "evaluaciones más rigurosas y prestigiosas" sobre los países con un mejor Estado de derecho por delante de, por ejemplo, Italia y Francia.



Ayer, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, restó importancia este martes a las declaraciones del vicepresidente porque, según ha explicado, se deben enmarcar en la campaña de las elecciones catalanas.



Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que España "es un país democrático" en el que se permite "votar con garantías", aunque ha reconocido que existe una "reflexión" acerca de la "calidad democrática" del país.