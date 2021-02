Elena Tablada guarda silencio ante la posible denuncia de Sanidad por la boda de su cuñada

09/04/2019 Elena Tablada, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Aunque han pasado varios días, la polémica boda de Beatriz Ungría y Jaime Navarro sigue dando mucho que hablar. Y es que en el enlace, celebrado en el Casino de Madrid, se habrían incumplido varias de las medidas anti Covid impuestas por las autoridades sanitarias en uno de los momentos más delicados de la pandemia del Coronavirus, ya que en el vídeo que se filtró en redes sociales del evento se podía ver que los invitados no llevaban mascarilla y tampoco despetaban las medidas de distanciamiento social.



Ante estos indicios, Sanidad está investigando lo sucedido en dicha boda y podría denunciar a las personas que incumplieron las medidas restrictivas en el polémico enlace. Una de ellas es Elena Tablada, puesto que la novia es su cuñada, la hermana de Javier Ungría.



La diseñadora se ha convertido en una de las grandes cuestionadas por su asistencia a la boda y, harta de críticas y amenazas, Elena ha estallado en su cuenta de Instagram, denunciando amenazas y asegurando que se daba de ella una imagen frívola que nada tiene que ver con la realidad. Solidarizándose con las personas que han perdido a algún familiar por la pandemia, la ex de Bisbal ha asegurado que se cumplieron todas las medidas restrictivas en el evento y que, al contrario, no hubiese acudido.



Afectada y cansada de estar en el ojo del huracán, Tablada prefiere sin embargo no hablar de la investigación que ha iniciado Sanidad y, muy seria, ha entrado en su domicilio sin valorar esta noticia que, a buen seguro, habrá caído como un jarro de agua fría en la familia de su marido Javier Ungría.