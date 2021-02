El procurador salvadoreño rechaza un intento de recortar el mandato de Bukele

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Meanguera (El Salvador). EFE/Miguel Lemus/Archivo

San Salvador, 10 feb (EFE).- El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, rechazó este miércoles cualquier supuesto intento "inconstitucional" de recortar el mandato del presidente, Nayib Bukele.

"Condeno y rechazo cualquier acción inconstitucional o ilegal encaminada a limitar el mandato constitucional que ejerce el actual presidente", señaló Tobar en un comunicado.

Llamó a "todo funcionario de este país a respetar los cánones del Estado constitucional y democrático de derecho que debe imperar en El Salvador".

Esta condena se da un día después de que el diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió activar el mecanismo constitucional para evaluar la capacidad mental del presidente para seguir en el cargo.

Sin embargo, Tobar no hizo mención directa de esta iniciativa del legislador, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), en su comunicado.

La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados y con el dictamen unánime de cinco médicos, "la incapacidad física o mental del presidente" para el ejercicio de su cargo.

El presidente salvadoreño señaló en sus redes sociales que la solicitud de Velázquez se constituye en un "intento de golpe de Estado parlamentario".

"Es increíble, pero revelador, ver a los autoproclamados 'defensores de la democracia' mantener total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario", publicó Bukele.

Bukele fue elegido presidente en las elecciones de 2019 para un período de cinco años que concluye en 2024.

INICIATIVA PERSONAL

De acuerdo con reportes de la prensa local, el jefe de la fracción legislativa del partido Arena, Carlos Reyes, dijo que la iniciativa de poner en estudio las capacidades del presidente para seguir en el cargo fue únicamente de Velázquez.

"Esta es una iniciativa personal presentada por un colega diputado y pasó a la Comisión Política pero en este momento no estamos considerando nada de destitución al presidente", señaló el diputado, de acuerdo con la radio YSKL.

De igual forma, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL, izquierda) Nidia Díaz se desmarcó de la propuesta.

"Se le da trámite de entrada, va a la Comisión Política y ahí se evalúa, pero en el grupo parlamentario (del FMLN) no está esa decisión", indicó.

Bukele señaló en sus redes sociales que "ahora quieren lavarse las manos en un solo diputado".

La solicitud de Velázquez se dio en el marco del primer año del ingreso de Bukele escoltado por militares y policías armados con fusiles de asalto al órgano Legislativo para presionar por fondos para el plan de seguridad implementado por el Gobierno.

Esta acción fue catalogada por los diputados como un "intento de golpe de estado fallido".