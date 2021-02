El presidente dominicano recibe a las Águilas, campeón de la Serie del Caribe

Fotografía cedida que muestra a jugadores de las Águilas Caribeñas posando para una foto con el presidente dominicano, Luis Abinader (c), durante una reunión hoy, en el Palacio Nacional, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Presidencia República Dominicana

Santo Domingo, 9 feb (EFE).- Jugadores de la plantilla de Águilas Cibaeñas, el campeón invicto de la Serie del Caribe que se disputó en la ciudad mexicana de Mazatlán, visitaron este martes al Palacio Nacional por invitación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien había vaticinado la conquista del título.

El Jugador Más Valioso de la Serie Juan Lagares, el segunda base Robinson Canó, el lanzador Carlos Martínez, el panameño Johan Camargo y el receptor Francisco Peña destacaron entre los jugadores que acudieron a la cita.

"Yo les pedí que ganaran la serie, no que abusaran", dijo en tono jocoso el gobernante en alusión a las siete victorias sin derrota con las que la novena aguilucha se alzó con su sexto título en estos clásicos.

Canó dijo sentirse "orgulloso" de traer el vigesimo primer título que han obtenido los equipos que han representado a República Dominicana en la Serie del Caribe.

"Otro récord más para los libros. ¿Qué más se puede pedir? Siempre orgulloso de representar a mi país. Creo que la clave de nuestro trabajo consistió en la buena combinación entre jugadores jóvenes y veteranos y la armonía que siempre reinó en el conjunto, bajo la batuta del dirigente Félix Fermín y de asistentes de la talla de Luis Polonia y Tony Batista, entre otros", dijo Canó.

El intermedista de los Metros de Nueva York en las Grandes Ligas dijo que de ahora en adelante se mantendrá preparando su físico y disfrutará de tiempo libre con sus hijos. Canó no podrá jugar la venidera temporada de Las Mayors por haber violado la política de antidopaje por segunda vez en su carrera.

Las Águilas doblegaron en el partido por la corona a los Criollos de Caguas puertorriqueños la noche sábado en un choque que concluyó cerca de las 03.00 horas locales del domingo (07.00 GMT).

"Gracias a Dios siempre me he mantenido saludable y pude volver y representar los colores patrios con mi equipo de las Águilas. Doy mucho crédito al trabajo de nuestros lanzadores", dijo por su lado, el receptor Peña.

El lanzador Martínez también dijo sentirse "orgulloso" por la conquista de la Serie del Caribe y adelantó que volverá a ser uno de los abridores de los Cardenales de San Luis durante la campaña de 2021.

"Ya estoy totalmente recuperado de mis lesiones y los Cardenales me han asegurado un puesto en la rotación. El domingo (próximo) salgo del país rumbo a los entrenamientos y espero gozar de buena salud", agregó, que en la temporada pasada sufrió de covid-19 y de una lesión en un músculo oblicuo del costado izquierdo.

Fue notoria la ausencia del dirigente Fermín, quien prácticamente no pudo conceder entrevistas al llegar al país por sufrir de disfonía. El capataz dominicano ha obtenido cuatro títulos de Serie del Caribe, el más ganador de esa competición regional.

Tampoco asistieron a Palacio el primera base Ronald Guzmán, el jugador del cuadro Ramón Torres y el relevista José Rafael 'Jumbo' Díaz, entre otros estelares del equipo.

"Ustedes enfrentaron a muy buenos equipos, a quienes dejaron sin opciones desde el primer momento a través de un trabajo excepcional y mostrando gran profesionalidad (...) las Águilas y los jugadores refurezos han logrado una importante hazaña, han marcado un hito en la historia del nuevo formato de la Serie del Caribe", dijo el presidente Abinader.

El ministro de Deportes dominicano, Francisco Camacho, aseguro que los jugadores ganaron "siete juegos epopéyicos" en una situación "muy difícil para el país y el mundo".