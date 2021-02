El medallista olímpico brasileño Arthur Nory recupera 33 preseas robadas

El gimnasta brasileño Arthur Nory. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Río de Janeiro, 10 feb (EFE).- El gimnasta brasileño Arthur Nory, quien ganó una medalla de bronce en la prueba de suelo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, recuperó las 33 preseas que le habían sido robadas la semana pasada en un asalto a su residencia en Sao Paulo, informó este miércoles el Comité Olímpico Brasileño.

"La Policía encontró las medallas de Arthur Nory. Y, según la institución, los ladrones escribieron una carta en la que dijeron estar arrepentidos y que hasta limpiaron las preseas", afirmó el Comité Olímpico en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Las medallas fueron encontradas el martes en un basurero en Osasco, ciudad vecina a Sao Paulo, por agentes de la Policía Militarizada que recibieron una llamada anónima en la que fueron informados del lugar en que habían sido dejadas.

Nory, de 27 años, acudió la noche del mismo martes a una comisaría en la que le devolvieron las medallas y posó para fotografías luciendo sus preseas al lado de los agentes que las encontraron.

"No tienen precio. Es algo muy valioso que no se compra", conmemoró entonces el gimnasta.

En sus redes sociales, el atleta denunció que dos hombres armados entraron a su residencia el pasado viernes y, tras rendir a una mujer de 64 años encargada de los servicios domésticos, se robaron varias de sus medallas junto con algunas pertenencias de escaso valor.

Los ladrones se apoderaron de parte de las medallas que el atleta ganó en Mundiales de Gimnasia, Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, pero no encontraron el bronce olímpico ni el oro mundial, que Nery guarda en un lugar más reservado.

Las medallas fueron halladas un día después de que la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) anunciara que repondría las preseas conquistadas por Nory en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"Nos dio mucha pena que le hayan robado todas sus medallas. Por eso, solicité a mi equipo que enviáramos cuanto antes las tres medallas que ganó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019", declaró el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic.

El brasileño se colgó en Lima la medalla de oro por equipos y dos de plata en all around y barra fija.

Pese a sus éxitos deportivos, su carrera no ha estado exenta de controversias.

En 2015, el también laureado gimnasta brasilero Angelo Assumpção denunció haber sido víctimas de racismo por parte de sus compañeros de equipo, entre ellos Arthur Nory, quien se disculpó y fue suspendido por 30 días.