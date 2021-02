El Hang Seng gana un 1,91 % en vísperas del Año Nuevo lunar

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 10 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró la sesión de hoy con un avance del 1,91 % en vísperas del Año Nuevo lunar, que comienza el día 12, y por la confianza de los inversores en una recuperación económica mundial.

El selectivo sumó 562,53 puntos, lo que le sirvió para rebasar la barrera de los 30.000 y llegar hasta los 30.038,72, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, también cerró con ganancias, del 1,79 % en su caso.

Los cuatro subíndices acabaron en positivo. Servicios sumó un 0,2 %;, subió el 0,9 % Inmobiliaria; el 1,9 % Finanzas, y el 2,16 % Comercio e Industria.

Las empresas digitales registraron fuertes aumentos, en especial Meituan (5,23 %, mayor avance de la jornada); Tencent, un 2,77 %, y Alibaba, un 2,58 %.

Entre las inmobiliarias, solo Country Garden terminó en rojo (0,64 %), al tiempo de Hang Lung se apreció un 2,94 %; China Resources Land, un 1,61 %, y Wharf Reic, un 1,51 %.

El otro motor de la economía hongkonesa, la banca, protagonizó un día de beneficios generalizados y todas las entidades terminaron con subidas que comprendieron entre el 2,62 % del Bank of Communications y el 1,08 % de la rama hongkonesa de Bank of China.

Las aseguradoras también se sumaron al positivo: China Life se anotó un 1,74 %; AIA, un 1,08 %; y Ping An, un 0,39 %.

Mal día para las petroleras: Petrochina cerró plano, mientras que Sinopec cayó un 0,52 % y CNOOC, un 1,01 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 175.980 millones de dólares de Hong Kong (22.698 millones de dólares o 18.709 millones de euros).