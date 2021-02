Ecuador.- El CNE se reúne con Pérez y con Lasso, que siguen disputando el pase a la segunda vuelta electoral

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se ha reunido este martes con los dos candidatos presidenciales que se disputan el pase a la segunda vuelta electoral, el indigenista Yaku Pérez, quien ha confiado en "un proceso transparente" y "mejor que hace cuatro años", y el conservador Guillermo Lasso, que ha mostrado su conformidad por la convocatoria de reunión y ha aclarado que su formación "no ha impugnado actas".



Después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendara al ente reunirse con la segunda y la tercera opción más votada el pasado domingo, Pérez --el candidato presidencial del movimiento indígena Pachakutik-- y Lasso --el candidato del Movimiento CREO y el Partido Social Cristiano-- han participado este martes en una cita convocada por el organismo electoral.



En el encuentro presencial con Pérez, la presidenta de la CNE, Diana Atamaint, ha ofrecido al candidato información de "primera mano" sobre el desarrollo de los comicios para "resolverle cualquier inquietud", de modo que ha resaltado la "transparencia del proceso".



Por su parte, el candidato de Pachakutik ha valorado que el órgano electoral haya facilitado la cita y ha celebrado que se "garantiza que puede haber un proceso transparente" ya que el CNE entregó una clave de acceso a la formación para ingresar en la nube que contiene las actas subidas y debido a que habrá un recuento en las mesas que han sufrido retrasos.



"Pedimos que esta línea se mantenga. Con todos los altibajos, este proceso es mejor que hace cuatro años", ha asegurado.



Por otro lado, la reunión con Lasso se ha llevado a cabo por videoconferencia y en esta el candidato del Movimiento CREO ha manifestado su satisfacción y conformidad ante la convocatoria del CNE y ha reiterado que esperará a los resultados oficiales.



Asimismo, ha aclarado que su formación no ha impugnado "actas ni resultados", según informa el CNE sobre la cita.



Este martes, Lasso también ha publicado un comunicado en el que ha precisado que "estamos vigilantes" porque el escrutinio aún no ha terminado y "hay miles de actas con novedades". Igualmente, ha señalado que "el CNE fue irresponsable en su anuncio anticipado. Hay resultado oficial cuando el 100 por ciento de las actas estén escrutadas", informa 'El Comercio'.



Según los últimos datos publicados en el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, se ha impuesto con un 32,09 por ciento de votos, seguido de Pérez (20,07 por ciento) y Lasso (19,50 por ciento), una vez procesadas 39.726 actas (el 99,35 por ciento). De ellas, 36.500 son actas computadas y 4.226 son actas "con novedad". Hasta 259 son actas aún por procesar.