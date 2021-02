Declaran culpable de injurias a periodista crítico del Gobierno de Nicaragua

En la imagen, el periodista independiente David Quintana (c). EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 10 feb (EFE).- Un juez nicaragüense declaró este miércoles culpable de injurias y calumnias al periodista David Quintana, crítico con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, por vincular a una pareja en un conflicto de propiedad, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

El juez José Ernesto Martínez Velázquez, titular del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, fallo a favor de la pareja integrada por Nelson Enrique Oporta y Junieth Dávila Cruz.

Quintana, director del medio digital Boletín Ecológico y quien transmitió en vivo la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, confirmó el fallo.

El juez "me encontró culpable. Eso nos compromete a seguir luchando frente a una maquinaria estatal que no está dando tregua al trabajo periodístico libre, que se ensaña con resoluciones totalmente fuera de instrumentos jurídicos y de derechos humanos. Queda seguir resistiendo", dijo a Efe Quintana.

Según la acusación, el 17 de junio de 2020 el periodista cubrió un conflicto de propiedad en un barrio de Managua que involucraba a la pareja integrada por Oporta y Dávila Cruz.

Según la defensa, Quintana fue declarado culpable a pesar de que no es delito dar cobertura a un suceso callejero.

El periodista recordó que ya era tratado como culpable desde fines del año pasado, cuando el juez ordenó restricción migratoria contra el procesado, y lo obligó a presentarse cada 15 días en el Complejo Judicial de Managua, como si se tratara de un reo con libertad condicional.

"Queda claro que el objetivo es perseguirme. Ya me han seguido, robado, golpeado, enjuiciado. Quieren intimidarme, callarme, controlar mi trabajo, pero eso significa que soy una molestia para el Gobierno porque estoy comprometido con los derechos humanos y la libertad de prensa", resaltó.

Quintana deberá presentarse el próximo día 17 ante el judicial para conocer su sentencia.

La parte acusadora pide 300 días multa, mientras que la defensa solicitó la pena mínima, que es de 100 días multa. La cantidad dependerá del monto por día que establezca el juez.

"Aunque sea la pena mínima (al menos 516 dólares), no puedo pagarlo. Voy a invocar al pueblo de Nicaragua a que me ayude, aunque sea voy a ir de bus (autobús) en bus, soy víctima de una dictadura que está asfixiando económicamente a los periodistas y a sus familias", sostuvo Quintana.

Las agresiones del Gobierno y grupos oficialistas contra periodistas son frecuentes en Nicaragua desde el estallido social contra Ortega en 2018, según han denunciado organismos como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La crisis sociopolítica de Nicaragua, que incluye persecución a medios independientes y que ha dejado 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la más grande desde los años 1980 a 1990, también con Ortega en la Presidencia.