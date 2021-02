CORREGIDO-Facebook y Twitter, superados por plataformas más pequeñas en lucha contra contenido dañino: agencia

(Corrige el título y el primer párrafo para mostrar que Facebook, Twitter y Alphabet no alcanzaron los progresos de empresas más pequeñas, no es que no hayan logrado frenar discurso de odio y desinformación por completo, según el estudio.)

Por Sheila Dang

10 feb (Reuters) - Facebook, Twitter y YouTube de Alphabet lograron avances más pequeños en la lucha contra contenido dañino como el discurso de odio y la desinformación durante la segunda mitad de 2020 que sus rivales más pequeños en las redes sociales, incluidos TikTok y Reddit, mostró un estudio publicado el lunes.

La agencia de publicidad IPG Mediabrands realizó una auditoría para calificar cómo habían progresado o retrocedido las principales plataformas de redes sociales en 10 categorías que abarcan lo que llama "responsabilidad de los medios" e incluye la protección del bienestar de los niños y la provisión de más transparencia para los anunciantes.

Los tres gigantes de las redes sociales obtuvieron peores resultados para detener el discurso de odio en sus plataformas en la segunda mitad de 2020 en comparación con la primera, dijo IPG Medibrands en un reporte de su auditoría actualizada.

Facebook mostró mejoras en tomar medidas contra el contenido falso y engañoso, por ejemplo, eliminando páginas y grupos relacionados con la teoría conspirativa QAnon.

YouTube no realizó cambios significativos en sus políticas de desinformación, lo que llevó a una puntuación más baja en esta categoría, dijo la agencia.

Nueve plataformas de redes sociales acordaron participar en la auditoría.

De ellas, las plataformas más pequeñas hicieron avances notables a lo largo de 2020, incluida la aplicación de propiedad china TikTok, que enfrentó la amenaza de una prohibición el año pasado debido a preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los usuarios.

La aplicación de video en formato corto hizo las mayores mejoras de las nueve, tomando medidas como asociarse con firmas externas para proteger a los anunciantes de aparecer junto a contenido inadecuado y dar a los usuarios un mejor control de los tipos de videos que ven, dijo Elijah Harris, director global de redes sociales en la agencia Reprise de Mediabrands.

La auditoría anterior de Mediabrans encontró que las ubicaciones de anuncios en TikTok tenían un mayor riesgo de los llamados problemas de seguridad de la marca, pero TikTok hizo mejoras después de "recibir nuestros descubrimientos con los brazos abiertos", dijo Harris.

