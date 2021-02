Coronavirus.- Israel empieza la vacunación de palestinos con permiso de trabajo en el país

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El servicio sanitario de emergencia de Israel --Maguén David Adom-- ha informado este miércoles de que alrededor de 400 palestinos, residentes de Jerusalén Este y palestinos que trabajan en Israel, han sido vacunados contra el coronavirus cerca del puesto de control de Qalandia.



Así lo ha explicado un portavoz del Maguén David Adom al diario local 'The Times of Israel', que ha detallado que "los palestinos pueden venir y vacunarse, incluidos aquellos que tienen documentos de identidad de la Autoridad Palestina y permisos de trabajo".



No obstante, la estación donde estos 400 palestinos han recibido el inmunizador solo estaba abierta hoy, según el portavoz, aunque estas primeras vaCunas suponen el primer paso oficial de Israel para inmunizar a los palestinos que trabajan en Israel.



Unos 120.000 palestinos trabajan legalmente en Israel o en asentamientos israelíes, según estadísticas del Gobierno. El constante movimiento de estos trabajadores entre ambos territorios ha levantado preocupación en las autoridades palestinas e israelís, ante la posibilidad de incrementar los contagios.



Hasta el momento, Israel ha detectado 709.729 positivos de coronavirus, de los cuales 5.257 son pacientes que han perdido la vida, mientras que Palestina suma 164.736 casos y 1.909 víctimas mortales.



Desde que Israel comenzó su programa de vacunación contra la COVID-19, diferentes organizaciones de Derechos Humanos y la ONU han pedido que incluya en su estrategia a los "palestinos bajo ocupación", algo a lo que Israel se ha negado en diversas ocasiones.



Ya que, aunque Israel ha ofrecido las vacunas a los palestinos con estatus de residente en la Jerusalén Oriental ocupada, no ha asegurado que las personas bajo ocupación en Cisjordania y Gaza tengan acceso a la vacuna en un futuro cercano.