Coronavirus.- El presidente de Perú prevé la vacunación de toda la población antes de que finalice 2021

06/11/2020 Campaña de vacunación en Perú. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Pide a los peruanos no tener miedo a la vacuna



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha informado este miércoles de que su Gobierno prevé que toda la población esté vacunada contra la COVID-19 antes de que finalice el año 2021, si bien ha pedido a la población no tener miedo a la inyección.



"Estamos apostando a que todos los peruanos sean vacunados en el año del bicentenario", ha matizado en una serie de declaraciones a los medios tras vacunarse él mismo al inicio de la campaña de inmunización.



Sobre la seguridad de la vacuna, ha insistido en que el Ministerio de Sanidad "no aprobaría una vacuna cuya efectividad y rigurosidad no hay sido plenamente comprobada", según informaciones de la emisora RPP.



"Empezamos con las 300.000 dosis que nos llegaron ahora, la próxima semana nos llegan otros 700.000. Poco a poco iremos ampliando el radio de acción y la intensidad del trabajo que se va a realizar durante los próximos meses. Y espero que sean solo meses", ha matizado.



El jefe de Estado también quiso ha hecho hincapié en la importancia de las vacunas: "tenemos 200 años de usar vacunas para prevenir todo tipo de enfermedades que han salvado millones de vidas en todo el mundo".



"No le tengan miedo a la vacuna, es el mejor escudo en la lucha contra las enfermedades transmisibles como lo es la COVID-19. Nunca antes en la historia de la Humanidad hemos visto un esfuerzo tan grande que han realizado los científicos de todo el mundo", ha afirmado.



Asimismo, ha manifestado que "en muy poco tiempo y de manera rigurosa diferentes laboratorios han producido vacunas por distintos métodos, pero todas ellas han sido rigurosamente probadas y efectivas".



"Hoy me vacuno sin miedo, con confianza y esperanza. Estamos absolutamente seguros de que todos los peruanos y peruanas pondrán el hombro, vacunémonos todos, es lo mejor que podemos hacer", ha insistido.