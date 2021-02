Coronavirus.- EEUU recomienda evitar los viajes a Tanzania ante el avance "significativo" de la COVID-19

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Estados Unidos en Tanzania ha recomendado este miércoles evitar los desplazamientos a Tanzania, debido al "aumento significativo" de nuevos casos de coronavirus, que sumado a la precariedad de las instalaciones de atención médica del país africano, podría resultar "mortal" la espera para ser atendido de emergencia en algunos de sus hospitales.



A través de un comunicado, la delegación diplomática de Washington en Dar es Salaam, en el este del país, ha lamentado que, pese a la mayor incidencia de la pandemia, las medidas de mitigación y prevención "siguen siendo limitadas".



"El Gobierno de Tanzania no ha publicado cifras agregadas sobre casos o muertes de COVID-19 desde abril de 2020", ha señalado Estados Unidos, que alerta al mismo tiempo de que las instalaciones de atención médica en la nación africana "pueden verse rápidamente abrumadas" en caso de "crisis sanitaria".



"La limitada capacidad hospitalaria en Tanzania podría resultar en retrasos potencialmente mortales para la atención médica de emergencia", advierte.



Es por ello que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido colocar a Tanzania en el nivel 3 de aviso de viaje, por lo que recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus desplazamientos, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se han mostrado más tajantes y aconsejan evitar viajar al país africano.



Si bien Estados Unidos ha recordado que desde el pasado 26 de enero todos aquellos pasajeros que pretendan llegar a su territorio deberán portar una prueba PCR negativa de coronavirus que no exceda los tres días, ha cuestionado la fiabilidad de las medidas en este sentido puestas a disposición por el Gobierno de Tanzania.



"Las pruebas de COVID-19 están disponibles a través de los laboratorios del Gobierno de Tanzania", sin embargo, los detalles de las mismas, "incluyendo el tipo de prueba y sus características de rendimiento", no han sido facilitadas, "ni se han verificado de forma independiente".



"Si bien los resultados de las pruebas a menudo se reciben dentro de las 72 horas, los resultados no siempre se devuelven de manera oportuna y hay informes de personas que reciben resultados no concluyentes y se les pide que repitan la prueba después de varios días", apunta.



"Los viajeros han dado positivo al llegar a destinos extranjeros después de las pruebas negativas de COVID-19 en Tanzania antes de la salida", señala.



Por todo ello, la Embajada de Estados Unidos, además de recomendar las precauciones pertinentes en materia de coronavirus, ofrece "únicamente" servicios consulares "limitados", previa cita a través de la su página web.



Si bien los CDC de África no disponen de información concluyente acerca de la situación de la pandemia en Tanzania, la Universidad Johns Hopkins baraja la cifra de 509 casos acumulados y 21 fallecidos, cifras muy pequeñas en comparación con sus vecinos regionales, como Kenia, con más de 102.000 positivos y cerca de 1.800 muertos.



Por su parte, Estados Unidos es el país del mundo más afectado, acercándose a los 27,2 millones de casos acumulados y con cerca de 468.300 muertos.