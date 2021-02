Coronavirus. Argentina supera la barrera de los 1,99 millones de contagios de COVID-19 tras sumar casi 7.800

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias argentinas han confirmado este martes la detección de 7.794 positivos de coronavirus en el país, lo que sitúa la cifra de contagios acumulados en 1.993.295 casos.



De estos, 1.792.321 son pacientes recuperados y 151.408 son casos confirmados activos a día de hoy, según las últimas cifras del Ministerio de Salud.



También el último balance epidemiológico refleja el fallecimiento de 168 personas en las últimas 24 horas a causa de una enfermedad que ya deja 49.566 víctimas mortales en el país latinoamericano.



La cartera de Salud ha informado de que 3.553 camas de unidades de cuidados intensivos permanecen ocupadas por pacientes COVID-19. Esto supone una ocupación del 54,5 por ciento a nivel nacional y del 60,2 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



En Argentina, uno de los primeros países en aplicarla, la vacuna rusa Sputnik V ha sido objeto de críticas y desconfianza, ante lo que el presidente, Alberto Fernández, ha asegurado este martes que "hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos".



Fernández también ha destacado que "ningún argentino se quedará sin atención médica", según recoge Télam, tras admitir que la COVID-19 "nos cambió la agenda".



En este sentido, sobre la eficacia de la vacuna rusa, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, ha indicado que de 200.000 vacunados en la provincia, "no hay un solo registro de un efecto adverso grave".



Gollán también ha destacado que los niveles de positividad estaban casi al 65 por ciento en zonas turísticas en septiembre, "y hoy estamos al 34 por ciento, muy bajo. Y estamos llegando al 24 por ciento en el AMBA, lo cual es importante", ha ultimado.