Con su presidente a la cabeza, Perú inicia la vacunación contra la covid-19

Fotgrafía cedida por la Agencia Andina del inicio de la vacunación al personal de salud del Hospital San Bartolomé, en Lima. EFE/Agencia Andina

Lima, 9 feb (EFE).- En medio del embate de la segunda ola de la pandemia, Perú inició este martes la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2, con la aplicación de las primeras dosis del laboratorio chino Sinopharm al presidente Francisco Sagasti y a miembros del personal sanitario "de primera línea".

En el comienzo de un proceso que abre una luz de esperanza para vencer a la enfermedad en el país andino, que reporta oficialmente más de 1,2 millones de casos y más de 42.000 fallecidos, Sagasti se sumó al personal sanitario de hospitales limeños que recibieron desde primera hora de la mañana de este martes las primeras dosis.

Se trata de parte de las 350.000 vacunas que llegaron el domingo al país, a las que se sumarán el 14 de febrero otras 700.000 dosis, también de Sinopharm, con las que se espera vacunar rápidamente a todo el personal sanitario del país.

"Este es solo un primer paso en el largo camino que estamos recorriendo todas las naciones del mundo para derrotar a este insidioso e invisible enemigo que es la pandemia causada por el covid-19", afirmó el gobernante peruano.

"CUIDAR A LOS QUE NOS CUIDAN"

Tras reconocer la labor de "todos aquellos esforzados vacunadores" en su país, Sagasti destacó que "esta primera etapa está dirigida al personal de salud", porque de esa manera se cumple con "cuidar a los que nos cuidan".

El gobernante dijo que su Gobierno apuesta "en la medida de lo posible a que todos los peruanos y peruanas puedan ser vacunados en el año del bicentenario de la independencia", que se celebrará este 28 de julio.

Hizo énfasis, además, en la importancia que tienen las vacunas para "prevenir todo tipo de enfermedades", por lo que invocó a sus compatriotas a que "no le tengan miedo a la vacuna", ya que un 48 % indicó en una reciente encuesta que no piensa vacunarse.

"Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto un esfuerzo tan grande como han hecho los científicos del mundo, colaborando y compitiendo" para lograr las diferentes vacunas contra la covid-19, destacó.

Sagasti también informó que hasta las 17.00 horas de este martes ya se había vacunado a 3.449 vacunados miembros del personal sanitario en 40 hospitales y distribuido 141.367 dosis en 56 hospitales de Lima y el Callao.

"Tengan todos claro, queridos compatriotas, que este es un proceso de vacunación que como es costumbre ya en el Ministerio de Salud, llegará a todas las partes del territorio nacional", remarcó.

VACUNACIÓN A MÉDICOS

En efecto, aunque las autoridades habían dicho que Sagasti iba a ser el primer peruano en ser vacunado, el proceso empezó durante la mañana con la aplicación de las primeras dosis a médicos y enfermeras de hospitales de Lima y el Callao.

Se comenzó con el personal "de primera línea" del Hospital Arzobispo Loayza, como el jefe del servicio de Emergencia, Adrian Rodríguez, el médico intensivista Mario Candiotti, y la licenciada Martina Obando, además del jefe del Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios, Josef Vallejos.

Sagasti recibió, finalmente, la vacuna de Sinopharm a las 19:00 horas en el Hospital Militar de Lima, a donde acudió junto a jefes médicos de urgencias, que también recibieron la primera dosis.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, había adelantado que Sagasti había decidido vacunarse porque "es un símbolo para todos los peruanos" y su acción "significa el reconocimiento de la utilidad, calidad y seguridad de la vacuna".

MÉDICOS "DE PRIMERA LÍNEA"

Tras recibir la primera dosis, el doctor Vallejos aseguró que está "muy complacido" porque ha sido "un día que marca la historia en lo que es la medicina peruana, sobre todo en esta parte preventiva en la lucha" contra la covid-19.

A su turno, el doctor Candiotti relató a la emisora RPP Noticias que, además de ellos, se aplicó la vacuna a "un grupo grande de personas, trabajadores, técnicos, enfermeros, laboratorio".

"Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible que se lleve a cabo este proceso y sentir que no ha llegado antes porque hace tres días murieron tres compañeros de trabajo y así como ellos hay mucho personal que están en cuidados intensivos", comentó.

VACUNAS EN LAS REGIONES

Las autoridades de Perú decidieron comenzar la vacunación en Lima y las nueve regiones del país que están actualmente en cuarentena por afrontar un "riesgo extremo" ante el avance de la segunda ola de la epidemia, que ya ha superado la capacidad de atención de muchos centros médicos y tiene al límite el abastecimiento de oxígeno.

Serán las Fuerzas Armadas las que trasladen las vacunas al interior del país y en ese sentido, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, destacó que el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional demuestra su "capacidad operativa al servicio del país".

En ese sentido, el Comando Operacional Aéreo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cargo de la Fuerza Aérea, ha programado 11 itinerarios de vuelo para distribuir hasta este miércoles 131 cajas con las vacunas.

FIRMA DE ACUERDO CON PFIZER

Mientras se avanza con la distribución del primer lote de Sinopharm, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que ya recibió y firmó el formulario de adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

"Ya venía firmado por las autoridades, se revisó que todo esté conforme y se ha procedido a la firma de nosotros", detalló Mazzetti, quien aseguró que este procedimiento también facilitará la llegada al país de un primer lote de vacunas de la iniciativa internacional Covax Facility.

Precisó que eso puede permitir que lleguen al país 117.000 dosis de las vacunas de Pfizer en marzo próximo.

Además de las vacunas de Sinopharm, de las que se plantea comprar 38 millones, y las de Pfizer, Perú también tiene acuerdos para adquirir 14 millones de dosis de AstraZeneca y recibirá 13,3 millones de la iniciativa multilateral Covax Facility.

El Gobierno ha informado, además, su intención de adquirir 5 millones de vacunas Jhonson & Jhonson, y está en conversaciones para adquirir 13 millones de dosis del laboratorio CureVac, 12 millones de Moderna, 12 de Novavac y 7 de Sinovac.

David Blanco Bonilla