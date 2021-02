Colombia.- 'Timochenko' admite que las FARC abordó la posibilidad de atentar contra el expresidente Santos

03/10/2016 Timochenko, líder de las FARC POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL YOUTUBE



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ha reconocido ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que las extintas FARC abordaron la posibilidad de atentar contra el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018).



Este reconocimiento del que fue también comandante en jefe de la desaparecida guerrilla ha tenido lugar este miércoles durante la sesión, a través de videoconferencia, de la JEP con motivo del asesinato del político conservador y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1995.



'Timochenko' ha revelado que por iniciativa de Guillermo León Sáenz, alias 'Alfonso Cano', uno de los jefes de las FARC --fallecido en 2011-- se habló de atentar contra el expresidente Santos, aunque finalmente se descartó tal posibilidad puesto que "no sería ético actuar contra una persona contra quien se estaba dialogando", en los procesos de paz de La Habana.



"Como signatarios del acuerdo de paz, sería incongruente guardar silencio ante estos hechos. A pesar del altísimo coste político y de las sanciones a que hubiere lugar, hemos decidido asumir nuestra responsabilidad y demostrar con contundencia nuestra voluntad de paz. Estamos ante la JEP y ante las víctimas para reconocer nuestra responsabilidad y aportar verdad", ha expresado Londoño, según ha informado 'El Espectador'.



No obstante, Londoño ha señalado que conoce los detalles de los atentados o de la posibilidad de que se cometieran gracias a la información aportada de manera voluntaria a la JEP por otro de los firmantes de paz y antiguo dirigente de las FARC, Julián Gallo, alias 'Carlos Antonio Lozada'.



"En el Secretariado no se discutían los asesinatos a estas personas", ha subrayado, ya que este órgano debatía asuntos políticos. En ese sentido, Londoño ha explicado que desde 1993 las FARC no actuaban coordinados, "a menos que se nos orientara para ejecutar un plan conjunto", ya que cada uno de los bloques podían actuar de manera independiente.



En el caso de Gómez Hurtado, el ahora secretario general de Comunes ha asegurado que el comando que dirigía, se enteró "como tres días después, a través de un comunicado que colocó Jorge Briceño", alias 'Mono Jojoy', "a través de un sistema de radio HF que encriptaba mensajes en un computador".



La comparecencia de 'Timochenko' de este miércoles forma parte de una serie audiencias convocadas por la JEP para conocer las versiones de siete antiguos altos cargos de la disuelta guerrilla de las FARC, así como de la que fuera congresista por el Partido Liberal Piedad Córdoba sobre el atentado que acabó con la vida de Gómez Hurtado y su escolta el 2 de noviembre de 1995.



Esta audiencia se produce como consecuencia de la carta que los antiguos dirigentes de las FARC enviaron en octubre de 2020 a la JEP en la que la guerrilla reconocía estar detrás de estos dos asesinatos. Pocos días después, durante una entrevista para el diario colombiano 'El Espectador', 'Carlos Antonio Lozada' reconocía que él ejecutó la orden procedente de 'Mono Jojoy'.



'Carlos Antonio Lozada', ahora miembro del Senado de Colombia por el partido Comunes, deberá comparecer ante la JEP el próximo 29 de marzo, tras asistir ya por primera vez ante este organismo el pasado 10 de diciembre, en la que explicó que el asesinato de Gómez Hurtado se llevó a cabo al considerar que formaba parte de "una oligarquía" responsable del conflicto armado interno, que duró más de 50 años.



El resto de antiguos dirigentes de la guerrilla deberán comparecer ante la JEP entre febrero y marzo por los asesinatos también del economista y exconsejero presidencial Jesús Antonio Bejarano; el general del Ejército Fernando Landazábal; el paramilitar y representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro León y José Fedor Rey, alias 'Javier Delgado'.