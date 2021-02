China.- El IPC de China cae un 0,3% en enero, pero la inflación mayorista sube por primera vez en un año

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El índice de precios al consumo (IPC) de China registró el pasado mes de enero un retroceso interanual del 0,3%, después de la subida de dos décimas en el mes de diciembre, mientras que el índice de precios de producción industrial repuntó tres décimas en el primer mes de año, su primera lectura positiva desde enero de 2020, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



La tasa de inflación interanual en las ciudades chinas retrocedió un 0,4% en enero, mientras que en las zonas rurales los precios bajaron un 0,1%.



Los alimentos se encarecieron en el primer mes de 2021 un 1,6% interanual, con un alza del 10,9% del precio de las verduras frescas y del 1,3% en el de la fruta, mientras la carne se abarató un 0,4%, incluyendo una bajada del 3,9% en el precio de la carne de cerdo.



Por otro lado, la oficina estadística china informó de que en enero los precios de producción industrial subieron un 0,3% interanual, después de haber caído un 0,4% el pasado mes de diciembre. Se trata de la primera vez desde enero de 2020 que la inflación mayorista de China no registra una bajada, lo que sugiere una gradual recuperación de la demanda.



"Es alentador que haya indicios de que las presiones por el lado de la demanda siguieron fortaleciéndose el mes pasado", declaró Mark Williams, economista jefe para Asia de la consultora Capital Economics.



En este sentido, el experto considera probable que el IPC repunte en febrero con la festividad del Año Nuevo Lunar, situándose en torno al 2% a finales del segundo trimestre. "Eso no debería alarmar al Banco Popular de China, mientras que le asegurará que tienen razón al concentrarse en controlar los riesgos crediticios", añadió.



"Creemos que el Banco Popular de China endurecerá su política este año", apuntó Williams.