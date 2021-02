Cala reclama comparecencias arbitrales, "igual que jugadores y técnicos"

El defensa del Cádiz Juan Cala (d). EFE/Román Ríos./Archivo

Cádiz, 10 feb (EFE).- El defensa del Cádiz Juan Torres 'Cala' ha reclamado este miércoles que los árbitros ofrezcan valoraciones después de cada partido, "igual que jugadores y técnicos".

El central del Cádiz recordó en rueda de prensa que el colectivo arbitral "antes era totalmente hermético" y agradeció que ahora se den "explicaciones cada cierto tiempo", pero sostuvo que "a lo mejor hay que abrir más el abanico".

"Igual que nos obligan a los jugadores y técnicos a dar ruedas de prensa, quizá deban salir los árbitros para que entendamos sus decisiones con argumentos y fundamentos y que sea un colectivo más humano", precisó Cala.

El futbolista lebrijano dijo que comparte el comunicado ofrecido el domingo por el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, y recriminó que exista "disparidad" de criterios en jugadas "muy similares", en las que, a su juicio, el Cádiz ha sido "perjudicado", pero añadió que no cree que "haya una mano negra" en contra del conjunto gaditano.

Cala quiere que se mejore la herramienta de videoarbitraje VAR y solicitó que se "unifiquen los criterios de una vez" y que "no sean interpretables".

De cara al partido del lunes ante el Athletic en el estadio Carranza, al que llegan los gaditanos después de tres derrotas seguidas y con once goles encajados en ese trío de encuentros, Cala reconoció que no están en la situación de la primera vuelta, pero que es "buena, con 24 puntos" sumados.

El defensa, que cifró en quince puntos más la salvación, indicó que el Cádiz debe volver a mostrarse "sólido" en defensa, para "empezar a crecer desde atrás".

Para Cala, es fundamental que el Cádiz vuelva a mantener la portería a cero en "cada partido", para estar "más cerca de ganar".

El jugador sevillano reconoció que les va a costar "muchísimo" conseguir el objetivo de la permanencia, aunque se mostró "seguro" de que la lograrán.

"Vamos a pasar por picos de subida y bajada", añadió, para lamentar que esta temporada "no se haya descolgado nadie" en la cola de la tabla clasificatoria al contrario que en campañas anteriores.