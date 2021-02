Asens ve cínico que Felipe VI hable de libertad de expresión cuando Hasel irá a prisión por "criticar a su padre fugado"

24/09/2020 El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem -ECP-, Jaume Asens, posa tras una entrevista para Europa Press en su despacho en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 23 de septiembre de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado de "cinismo" que el Rey Felipe VI dijera ayer que había que garantizar la libertad de expresión cuando el rapero Pablo Hasel va a entrar en prisión por "criticar la presunta corrupción de su padre fugado".



"Ayer Felipe VI decía que había que garantizar la libertad de expresión a días de que Hasél entre en prisión por criticar la presunta corrupción de su padre fugado. Esto no es 'normalidad democrática'. Es cinismo, ha lanzado en Twitter tras adjuntar un momento de la intervención del monarca durante el acto de entrega ayer de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020.



En ese vídeo incluido en el comentario de Asens, Felipe VI afirmó que "no cabe duda que sin libertad de expresión y de información, no hay democracia".



Precisamente ayer Unidas Podemos registró una proposición de ley en el Congreso para proteger la libertad de expresión. En ella plantea la derogación de artículos del Código Penal que a su juicio "atentan" contra ese derecho constitucional, como el caso de los delitos de injurias a la corona e instituciones del estado, contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo.



El grupo parlamentario explicó ayer que el caso de Hasel, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, es una de las razones para reactivar esta iniciativa. De hecho, el propio Asens defendió que era conveniente aplicar un indulto a Hasel si los delitos que fundamentan su ingreso en prisión van a eliminarse.



El dirigente de En Comú Podem aseguró que es "inaceptable" en democracia que se persiga penalmente a personas por "rapear" determinadas letras, "hacer chistes sobre franquistas" en redes, participar en performance de colectivos feministas o silbar ante un himno en un campo de fútbol.



Por su parte Felipe VI subrayó ayer que "el ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia" y, en España, que es buen exponente de ello", hay "excelentes profesionales que con su trabajo contribuyen a fortalecer las instituciones destinadas al servicio de todos los españoles".



