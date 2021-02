Argentina supera los dos mlns de casos de COVID-19

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - Argentina superó el miércoles los dos millones de contagios de COVID-19 en momentos en que el país busca controlar los casos antes de que comience el otoño en el hemisferio sur.

El Ministerio de Salud informó que el miércoles se registraron 7.739 nuevos casos positivos, lo que lleva la cifra total de contagios a 2,001 millones. De esos 1,79 millones se encuentran recuperados y 49.674 murieron.

Argentina dispuso en marzo una estricta cuarentena que se extendió por meses y que, luego, se flexibilizó gradualmente. Los datos estadísticos muestran que los contagios diarios más que se duplicaron tras las fiestas de fin de año y en medio de las vacaciones estivales, que llevaron a más gente a concentrarse en ciudades turísticas.

"Ya se me fue el miedo, pero no por un tema de conciencia sino porque de tanto tiempo de tener miedo ya es como que te acostumbrás", dijo a Reuters Pablo Fernández, un trabajador independiente de 51 años en Buenos Aires.

Los países de América registraron casi la mitad de todos los nuevos casos de COVID-19 en el mundo durante la semana pasada y las muertes continúan aumentando, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Argentina recibió de Rusia hasta el momento unas 820.000 dosis de Sputnik V, que requiere de dos aplicaciones. Sin embargo las entregas realizadas hasta el momento están lejos de los cálculos iniciales del Gobierno, que esperaba recibir en enero 5 millones de dosis de la vacuna.

El presidente Alberto Fernández mantuvo a principios de mes una conversación con su par ruso, Vladimir Putin, para pedirle que lo ayude a garantizar el suministro de la vacuna.

"El tema de la vacuna es un problema mundial y todos tienen el mismo tema con la vacuna. No hay vacunas, no llegan las vacunas, no se logra producir lo que hay que producir", explicó Carlos Kambourian, médico pediatra.

"Ahora el punto es que la vacuna no está y la gente hoy busca la vacuna", agregó.

(Reporte de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria; Escrito por Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)